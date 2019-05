Franzburg

Zwölf Schüler der Klassen 2 und 3 nahmen am alljährlichen Vorlesewettbewerb der Martha-Müller-Grählert-Schule in Franzburg teil. Die besten Leser aus beiden Klassen stellten ihr Lieblingsbuch vor und lasen Eltern, Grundeltern und Lehrern daraus vor. In der Pause gab es leckeren Kuchen, den die Muttis gebacken hatten.

Im zweiten Teil haben die Kinder dann einen für sie unbekannten Text vorgelesen. Eine Jury beurteilte anschließend die gesamte Leistung der Teilnehmer. Die Nase vorn hatte Leopold Boose aus Klasse 2, der den beliebten Leselöwen gewann. Den 2. Platz belegte Mia Himpel aus Klasse 3, und über den 3. Platz freute sich Lina Tauchert aus Klasse 2. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner, und auch den anderen Teilnehmern vielen Dank für ihre Leistungen.

rd