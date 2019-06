Stralsund

Ist der süß oder ist der süß? Mit großen blauen Augen schaut er in die Welt: Ein kleiner Karakal-Kater hat am 16. Mai im Stralsunder Zoo das Licht der Welt erblickt. Karakale sind hochbeinige Wildkatzen, deren ursprüngliches Verbreitungsgebiet sich mit mehreren Unterarten über weite Gebiete Afrikas und Vorderasiens erstreckt. Wegen der markanten Pinselohren werden Karakale häufig auch als „Wüstenluchse“ bezeichnet. Vielerorts ist die Art inzwischen durch Bejagung und Lebensraumvernichtung stark dezimiert worden. In den Zoo Stralsund, der in diesem Jahr sein 60- jähriges Jubiläum begeht, kam 1985 erstmals ein Paar Karakale aus dem Zoo Berlin. Vor acht Jahren wurden zwei weibliche Jungtiere zur Aufzucht aus dem Berliner Zoo übernommen. 2017 ist eines der Tiere gegen einen Kater ausgetauscht worden. Mit Erfolg, denn im Mai dieses Jahres stellte sich der erwartete Nachwuchs ein. Der junge Kater ist inzwischen vier Wochen alt und wurde kürzlich einer ersten Jungtieruntersuchung unterzogen. In den nächsten Tagen ist geplant, dass das Jungtier mit der Mutter zusammen auch die Außenanlage nutzen kann.

Miriam Weber