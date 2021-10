Dieb flieht in Stralsund vor Supermarktverkäufer – und wird von Passanten gestoppt

Stralsund

Zivilcourage in Stralsund: Ein 38-Jähriger hat am Sonnabend versucht, Waren in Wert von fünf Euro aus einem Supermarkt im Carl-Heydemann-Ring zu stehlen. Als der Verkäufer den Mann auf dem Parkplatz vor dem Markt ansprach, kam es zum Streit. Der 38-Jährige riss sich los und entfernte sich ohne seinen Rucksack mit dem Diebesgut. Zwei Zeugen im Alter von 53 und 60 Jahren nahmen die Verfolgung des Täters auf und stellten ihn noch im Carl-Heydemann-Ring. Sie brachten den Mann zu Boden und übergaben ihn kurze Zeit später an eintreffende Polizeibeamte.

Es stellte sich heraus, dass der Dieb erheblich alkoholisiert war. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,83 Promille.

Von OZ