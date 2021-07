Diebe plünderten Stralsunder Brandruine: „Bitte, gebt meiner Tochter den Schmuck zurück!“

Stralsund

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch die Brandruine in der Barther Straße geplündert. So wurden aus einer Wohnung in dem abgebrannten Mehrfamilienhaus unter anderem ein E-Bike, ein Fernseher und andere Wertgegenstände entwendet. Diese skrupellose Tat schockiert die betroffenen Mieter, die in der Nacht zu Montag fast alles verloren haben.

Betroffener Vater richtet emotionalen Appell an Diebe

Motel-Betreiber Sebastian Tacke und seine 17-jährige Tochter Johanna-Sophie mussten ihre Zweigeschoss-Wohnung in der Barther Straße 57 verlassen. Quelle: Christian Rödel

„Es hatte tatsächlich jemand soviel Niedertracht, sich an unserem Elend noch zu bereichern“, sagt Sebastian Tacke. Der Stralsunder musste so wie die anderen Mieter über Nacht aus seiner Wohnung fliehen. Als er diese am Mittwochvormittag besichtigte, musste er feststellen, dass die Terrassentür offen war – und etliche Wertsachen fehlten, die weder von Feuer noch Löschwasser zerstört waren. „Behaltet den Fernseher und das E-Bike“, richtet er emotionale Worte an die Diebe. „Aber bitte, gebt meiner Tochter ihren Schmuck wieder. Für euch ist dieser nichts Wert. Aber für sie hängen an jedem Stück Erinnerungen. Sie hat ihr Zuhause verloren, gebt ihr wenigstens den Schmuck wieder!“

Den Einbruch hat Tacke bereits bei der Polizei angezeigt. Dennoch räumt er den Unbekannten ein, glimpflich davon zukommen. „Ihr wisst, wie ihr die Wohnung verlassen habt. Stellt die Schatulle einfach zu den Blumen auf der Terrasse, da finden wir ihn schon“, sagt er.

Wohnungssuche für Brandopfer läuft auf Hochtouren

Derzeit wohnt der Hotelier in seinem eigenen Motel – und hat dort etliche der anderen Brandopfer untergebracht. Noch ist nicht klar, wann alle wieder eine eigene Bleibe haben. Die ersten Angebote soll es jedoch bereits geben. „Wir haben Oberbürgermeister Alexander Badrow angeschrieben. Er hat uns Unterstützung zugesichert. Die Hausverwaltung aber auch die Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH (SWG) suchen mit Hochdruck nach neuem Wohnraum für alle.“ Tacke selbst könne temporär in einem anderen Stralsunder Hotel unterkommen. „Für mich war immer klar, das ich Wohn- und Arbeitsort trennen muss. Daher habe ich nach dieser Möglichkeit gesucht“, sagt er.

Von Kay Steinke und Ines Sommer