Diebstahl von vergoldeten Skulpturen in Prohn: Mehr als 100 000 Euro Schaden

Die Kirchengemeinde in Prohn steht unter Schock. Kunsträuber drangen am Wochenende gewaltsam in die Dorfkirche ein und haben fünf kunsthistorisch sehr wertvolle Gegenstände gestohlen. Nach OZ-Recherchen beläuft sich der Schaden auf weit mehr als 100 000 Euro.

Evangelist Matthäus. Quelle: Detlef Witt

Der oder die unbekannten Täter schlugen zwischen Freitagabend und Sonntagfrüh eine Scheibe im Nebenraum ein und verschafften sich so Zutritt zur stets verschlossenen Kirche. „Wenn man sich das kleine Loch anguckt, muss man schon sagen: Sehr sportlich, da durch zu kommen. Dann wurde die Tür vom Eingangsportal von innen mit viel Gewalt aufgerissen. Da sind oben sogar Steine rausgefallen“, sagt uns Mechthild Karopka. Die Prohner Pastorin war es auch, die den Diebstahl bemerkte.

„Als ich am Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst in die Kirche kam, ist mir sofort links in der Bankreihe ein abgerissenes Stück von einem weißen Papiertischtuch aufgefallen. Und dann hab ich das ganze Holzmehl gesehen“, ahnte sie nichts Gutes. Nach dem Rundgang wird ihr das ganze Ausmaß klar...

So fehlten drei goldene Holzskulpturen, die im Kirchenschiff aufgestellt waren. Dabei handelt es sich um die beiden Evangelisten Lukas (86 Zentimeter hoch) und Matthäus (85 cm) sowie einen Engel (87 cm), Teil des Altarretabels. Die drei sakralen Holzskulpturen, die 1756 bis 1758 entstanden sind, stammen aus der Werkstatt von Jakob Freese (1720-1778), einem Holzbildhauer aus Stralsund. „Diese Drei standen da seit Jahrzehnten ganz friedlich eingemauert in der Nische. Ironie des Schicksals: Wir haben gerade einen Auftrag zu besseren Absicherung der Skulpturen besprochen...“

Die Kirche in Prohn Die Kirche in Prohn wurde Mitte des 13. Jahrhundert gebaut, im 14. Jahrhundert kam ein spätgotisches Schiff dazu. Von 1858 bis 1862 wurde die Kirche unter Leitung von Johann Michael Lübke in neugotischem Stil erweitert. Anfang der 1960er-Jahre erfolgte eine Restaurierung des Innenraums, bis heute umstritten, da zum Beisiel Emporen entfernt wurden. Taufengel (1727/28) und Hagemeister-Epitaph (Ende 17. Jahrhundert) sind weitere wertvolle Gegenstände der Dorfkirche.

Evangelist Lukas. Quelle: Detlef Witt

Zu den erbeuteten Barock-Figuren gehören noch zwei weitere Engel. „Eingeschlossen in der Kirche war der restaurierungsbedürftige Engel, der auf dem Stuhl liegt und eigentlich auf den Beichtstuhl gehört. Er stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Man sieht auf unseren Bildern ja schon viele Holzkrümel“, fragt sich die Pastorin, was vom Beicht-Engel wohl nach der Diebestour übrig geblieben ist. „Ich befürchte das Schlimmste...“

Außerdem ist der „Körper“ des Pult-Engels gestohlen worden, ebenfalls von der Kirchengemeinde als restaurierungsbedürftig eingestuft. Er stammt aus der Hand von Elias Keßler (1685-1730), Bildhauer aus Stralsund. Die Buchauflage mit den Flügeln und die Teile des Fußes haben die Diebe zurückgelassen, was wohl eher nicht dafür spricht, dass sich die Täter über den Wert der Figur im Klaren waren.

Engel als Teil des Altarretabels. Quelle: Detlef Witt

Die Polizei legt sich zwar in puncto Schadenshöhe nicht fest, doch für die Prohner Pastorin steht fest, dass der Verlust immens ist. „Einerseits reden wir hier von kunsthistorischen Schätzen, die nun unwiederbringlich weg sind. Andererseits weiß ich von der Maria-Skulptur aus der Mohrdorfer Kirche, dass die fachgerechte Sicherung einer solchen Skulptur 50 000 Euro kostet. Da kann man sich ausrechnen, was wir für die drei in Prohn aufbringen müssten.“

Also rund 150 000 Euro, die die Kirchengemeinde nicht hat, zumal andere Ding in und an der Kirche bisher immer dringender waren.

„Natürlich ist das Allerwichtigste, dass kein Mensch zu Schaden gekommen ist. Trotzdem ist das für mich hier die bitterste Erfahrung, die ich in der Kirche bisher machen musste“, sagt Mechthild Karopka, seit Februar 2008 Pastorin in der Prohner Gemeinde und schiebt hinterher: „Ich hoffe, dass die Ermittlungen der Kripo was bringen. Vielleicht findet man ja über die weltweite Vernetzung eine Spur unserer Skulpturen. Aber wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass die Figuren so schnell angeboten werden.“

Der zweite gestohlene Engel gehörte einst zum Beichtstuhl, ist aber sehr restaurierungsbedürftig. Quelle: Detlef Witt

Von einer bösartigen Attacke spricht Gerd Meyerhoff, Baureferent der Nordkirche. „Das sind Kunstgegenstände, und die gehören uns allen. Ich kann nicht verstehen, warum man Skulpturen mitnimmt, die noch nicht mal gesichert sind. Ich weiß nicht, was in diesen Menschen vorgeht. Aber eins ist Fakt: Dieses Stück Kulturgeschichte ist weg.“

Die Figuren sind größtenteils vergoldet und haben auf der Rückseite eine Inventarnummer. Außerdem sind sie nicht leicht abzutransportieren, zumal man mit dem Auto nicht direkt an die Prohner Kirche ranfahren kann. Hier könnten Nachbarn vielleicht etwas gesehen haben, hofft die Polizei.

Der Lesepult-Engel aus der Werkstatt des Stralsunder Bildhauers Elias Keßler gehört ebenso zum Diebesgut. Quelle: Detlef Witt

Inzwischen hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer in dem fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat oder Hinweise zu den Kunstgegenständen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Barth, Telefon 038231/6720, in der Einsatzleitstelle im Polizeipräsidium Neubrandenburg, Telefon 0395/5582-2224, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Einer der gestohlenen Engel befand sich früher auf dem Beichtstuhl der Prohner Kirche. Quelle: Repro

