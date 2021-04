Diedrichsen sammelte an Ostern Müll: Das fand er auf Devin

Stralsund/Devin

Dieser Stralsunder absolvierte einen ganz speziellen Osterspaziergang: Jörg Diedrichsen, Mitglied vom Förderverein für Landschaft und Naturschutz Devin, spazierte mit einem Greifer über seine geliebte Halbinsel Devin – und befreite sie vom Müll. „Ich versuche das Schöne mit dem Nützlichen zu verbinden“, sagt Diedrichsen. Auf den Besuch seiner Familie in Schleswig-Holstein hat er wegen der dritten Corona-Welle verzichtet. Ein Blick in seinen Müllbeutel zeigt, was die Leute im Naturschutzgebiet alles fallen lassen. „Kippen sind heute viele dabei“, sagt Diedrichsen. „Aber auch ein Schnuller.“ Mittlerweile weiß er sogar, wo der meiste Müll landet. „Dabei ist es erst meine dritte Sammel-Aktion“, sagt er.

Allein seine Präsenz regt die Devin-Besucher zum Nachdenken an. „Eltern erklären den Kindern, was ich hier mache“, freut er sich. In den späten Abendstunden rät er auf dem Parkplatz zur Vorsicht. „Es ist schon vorgekommen, dass Autoscheiben eingeschlagen wurden“, warnt er. Ein entsprechender Hinweis befindet sich an der Infotafel.

Von Kay Steinke