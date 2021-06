Stralsund/Dierhagen

Zwei Personen sind am heutigen Donnerstag in Stralsund und Ribnitz bei Unfällen verletzt worden. Beide Radler sind etwa zeitgleich mit einem Auto zusammengestoßen, wie die Polizei berichtet. In Dierhagen ist ein Fahrradfahrer mit einem Auto kollidiert. Der 65-jährige Radfahrer wurde dabei schwer am Kopf verletzt und kam ins Krankenhaus nach Ribnitz-Damgarten.

Der 65-Jährige fuhr auf dem Radweg parallel zur Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Richtung Dierhagen Dorf, als das Auto ihn anfuhr. Der 53-jährige Fahrer des Nissan wollte von der Akazienstraße auf die Ernst-Moritz-Arndt-Straße fahren und übersah den Radfahrer. Die fünf Insassen blieben unverletzt.

Weiterer Unfall in Stralsund

In Stralsund ist eine 79-jährige Frau von einem Auto angefahren und durch den Sturz leicht verletzt worden. Die Frau war am Frankenwall aus einem Bus ausgestiegen und mit einem dahinterstehenden Fahrzeug kollidiert. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 55-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt.

Von OZ