17 Mädchen und Jungen strampelten sich im Helios Hanseklinikum Stralsund in der Woche vom 9. bis 15. November auf die Welt. Nachwuchsfreuden gab es nicht nur für frischgebackene Mütter und Väter in der Hansestadt, sondern auch für Eltern in Schlemmin, Sundhagen, Barth und auf der Insel Ummanz.