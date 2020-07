Diese Gottesdienste finden am Sonntag in und um Stralsund statt

Stralsund

Mit einem Hygienekonzept, auf das auch im Onlineauftritt der Stralsunder Kirchengemeinde St. Marien verwiesen wird, hat sich die Gemeinde auf ihre Gottesdienste vorbereitet. „Wir freuen uns, wieder in unserer Kirche gemeinsam Gottesdienst feiern zu können“, heißt es da. Der Einlass zur Andacht am Sonntag erfolgt ab 9.30 Uhr.

Den Gottesdienst in St. Nikolai feiert am Sonntag um 10.30 Uhr Pastor Witte, begleitet von Reinhard Gundlach an der Orgel.

Die Luther-/Auferstehungsgemeinde feiert ihren Gottesdienst am Sonntag, 10 Uhr in der Lutherkirche in der Tribseer Vorstadt.

Pastor Wenzel lädt am Sonntag um 1030 Uhr zum Gottesdienst in die Heilgeistkirche ein.

Die Gemeinde der Fathers House Church ( FHC) trifft sich am Sonntag wieder um 10.30 Uhr auf der „Grünen Farm“ in Knieper West, Arnold-Zweig-Straße 38 a zum Open Air Gottesdienst mit Livemusik, Lifeinterview sowie Impuls und persönlichem Gebet. Gäste sind herzlich willkommen.

Pastorin Mechthild Karopka feiert den Gottesdienst der evangelischen Gemeinde in Prohn am Sonntag, 10.30 Uhr in der Prohner Dorfkirche.

In der Dorfkirche Steinhagen beginnt der Gottesdienst mit Pastorin Isringhausen um 10 Uhr.

In der St. Thomas Kirche Tribsees kommt die Gemeinde am Sonntag 9.15 Uhr zum Gottesdienst zusammen.

Von Jörg Mattern