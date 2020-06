Stralsund

In den großen evangelischen Kirchengemeinden der Hansestadt sind die Gottesdienste am Sonntag abgesagt worden. Pastor Albrecht Mantei sagte den für 10.30 Uhr geplanten Leuchtfeuer-Gottesdienst in St. Nikolai ab. Dies vor allem mit Blick auf die beiden Corona-Verdachtsfälle, die nach einem ökumenischen Gottesdienst zu Pfingsten in Stralsund aufgetreten waren. Inzwischen hat der Landrat des Kreises Vorpommern-Rügen für 350 Teilnehmer an den Pfingstgottesdiensten eine häusliche Isolation verfügt.

Abgesagt sind Gottesdienste in St. Marien und der Lutherkirche

Auch in St. Marien fällt der Gottesdienst am Sonntag aus. Wie Pastor Christoph Lehnert sagte, habe die die Kirchengemeinde das nach den jüngsten Ereignissen so entschieden. „Die Kirche ist dennoch geöffnet. Wen die Absage des Gottesdienstes nicht erreicht hat, der kann noch einem Augenblick dem Orgelspiel lauschen“, so Lehnert.

Abgesagt haben auch die Kirchengemeinden von Heilgeist-Voigdehagen ihren Gottesdienst in Voigdehagen sowie die Luther-Auferstehungsgemeinde ihren Gottesdienst in der Lutherkirche in der Tribseer Vorstadt.

