Diese Straßen werden in der Stralsunder Innenstadt gesperrt

Stralsund

Zu Beginn der kommenden Woche ist in der Stralsunder Altstadt mit Behinderungen zu rechnen. Drei Straßen werden von Montag, 28. September, bis Donnerstag, 1. Oktober, gesperrt. Der Grund: Kabel werden verlegt. „Dazu sind Schächte zu öffnen, sodass die Kabel in den Röhren unter den Straßen eingezogen werden können“, informiert die Pressestelle des Rathauses.

Konkret sieht es so aus: Vom 28. bis zum 29. September wird die Blauturmstraße in Höhe Frankenwall gesperrt. Am 30. September ist die Frankenstraße in Höhe Unnütze Straße an der Reihe. Und schließlich vom 30. September bis 1. Oktober ist die Unnütze Straße Höhe Frankenstraße für Autos nicht passierbar.

Die Sperrungen beziehen sich auf den Fahrzeugverkehr. Für Fußgänger bleiben die Straßen weiterhin passierbar.

Von Kai Lachmann