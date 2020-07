Stralsund/Landkreis

Die Fathers House Church bietet am Wochenende ein Programm für die ganze Familie, Treff ist im Stralsunder Hafen an der Steinernen Fischbrücke vor dem Kutter Elida. Freitag um 18 Uhr heißt es „Jugend an Bord“. Am Samstag gibt ein interessantes Familienprogramm. Von 15 bis 17 Uhr starten die Aktionen am Kutter von Knotenkunde bis Rätselmarathon. Am Sonntag um 11 Uhr wird zu einem gemeinsamem Open Air Gottesdienst mit Livemusik eingeladen.

Dorfkirchen laden zum Gebet ein

In der Prohner Dorfkirche wird am Sonntag um 10.30 Uhr Gottesdienst gefeiert. In Richtenberg wird am Sonntag um 9 Uhr in der Nikolaikirche gemeinsam gebetet, anschließend findet der Gottesdienst in der Franzburger Schlosskirche statt. Beginn 10.30 Uhr. Ebenfalls am Sonntag treffen sich Gläubige um 10 Uhr in der St. Andreaskirche zu Nehringen zum gemeinsamen Gebet.

Abendgottesdienst in Niepars

Die Kirchengemeinde Tribsees hat an diesem Wochenende keinen Gottesdienst in der Thomaskirche der Trebelstadt geplant, dafür sind Besucher am Sonntag um 14 Uhr nach Landsdorf (hinter der Alten Schule) zum Gebet willkommen. Bereits am Samstag steht in der Nieparser ein besonderer Höhepunkt an. Diakon Volkher Judt gestaltet für die Kirchengemeinde Pütte-Niepars einen Abendgottesdienst, der um 19.30 Uhr in der Dorfkirche beginnt.

Die Kirchengemeinden der Hansestadt Stralsund laden am Sonntag um 17 Uhr zum Ökumenischen Taizégottesdienst in die St. Nikolaikirche ein. Der Gottesdienst wird geprägt von Stille, Meditation, biblischen Texten und den Taizéliedern.

Von iso