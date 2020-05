Dieser Stralsunder zeigt den Schiffen, wo es lang geht

Stralsund

Schauplatz Stralsunder Südhafen. Seelotse Jens Mauksch aus Devin, seit 18 Jahren im Geschäft, stakt durch die glitschigen Gipsreste auf der Pier am Schiff entlang. Er liest an Heck und Steven den Tiefgang eines Frachters ab. Dann kurze Begrüßung auf der Brücke – ohne Handschlag. Der norwegische Kapitän gibt Auskunft über Schiff und Zielhafen, wie das so üblich ist. „Mit 5800 Tonnen Gips nach Drammen.“ Die Stadt liegt in Südnorwegen nahe Oslo.

Mauksch nickt. „,Stralsunder Gold’ im Bauch“, kommentiert er. „Gips ist mit über 700 000 Jahrestonnen Umschlag das Standbein des Seehafens“. Der werde auch unabhängig von der Corona-Krise weiterhin an den Sund gebracht. Mehrmals die Woche rollt ein 1200-Tonnen-Zug aus Jänschwalde bei Cottbus in den Nord- oder Südhafen. Seit 2000 ist der Gips ein europaweit begehrtes Nebenprodukt der Rauchgaswäsche in dem Spreewälder Kraftwerk. Daraus werden Gipskartonplatten für den Trockenbau hergestellt.

Anzeige

Fit für hohe Belastungen

Noch bleibt Zeit für einen Plausch, bevor die 28-Seemeilen-Revierfahrt durch die Ostansteuerung beginnt. „Da drüben“, zeigt Mauksch über die Ziegelgraben- und Rügenbrücke hinweg, „wurde ich 1963 geboren, genauer gesagt in Bergen“. Zehn Jahre schuftete er in der Rostocker Hochseefischerei, wurde Matrose und Netzmacher. Doch er wollte weiter und paukte in den 1990ern für das Steuermanns-Patent in mittlerer Fahrt, dann noch einmal zwei Jahre an der Hochschule für Nautik in Elsfleth ( Niedersachsen).

Weitere OZ+ Artikel

Mit dem Patent für große Fahrt arbeitete er drei Jahre als Steuermann auf Containerschiffen und wurde schließlich 1999 zum Kapitän ernannt. Doch sein Ziel war Seelotse, so sammelte er seit 2001 Erfahrungen als Aspirant in Begleitung eines „fertigen“ Kollegen und bekam 2002 die offizielle Bestallung eines Seelotsen im Revier Wismar-Rostock-Stralsund.

„Port 20!“, „Midships!“, „Hard port!“

Der Kapitän schaut auf die Brückenuhr: „Let’s go!“, gibt er das Kommando. Über das Walkie-Talkie verständigt er „seine Jungs“ unten an den Winden. Auf der Pier streift Schiffsmakler Torsten Müller von TM-Shipping die Leinen von den Pollern.

Schwerfällig löst sich der voll abgeladene, 114 Meter lange, 15 Meter breite norwegische 6000-Tonner von der Pier. Der Kapitän bewegt den Frachter nur mit einem fingergroßen Hebel. Mauksch gibt ihm dazu laufend Anweisungen wie „Port 20!“, „Midships!“, „Hard port!“ oder „Starbord 10“. So lange, bis der Steven die Ziegelgrabenrinne genau voraushat.

Seelotse Jens Mauksch (r.) steht auf der Brücke und passt auf, dass alles vorschriftsmäßig abläuft. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Lange Lotsentreppe an nasser Bordwand

Der Frachter nimmt Fahrt auf. Die Stralsund-Kulisse schrumpft mit dem Abstand, bis sie hinter Devin ganz verschwindet. Dort wohnt Jens Mauksch mit seiner Frau, ist begeisterter Hobby-Biker und Tischtennisspieler im SV Medizin Stralsund von 1953. „So halte ich mich fit“, sagt er, denn die Belastungen der Lotsen sind hoch. „Physisch gesehen insofern, als wir häufig bei Sturm und hohem Seegang auf den Lotsenbooten kräftig durchgeschüttelt werden und der ganze Körper zugleich dagegen ,arbeiten’ muss.“

Das Klettern auf einer bis zu neun Meter langen Lotsentreppe an einer nassen Bordwand erfordert zudem uneingeschränkte Gesundheit, Kraft und Geschicklichkeit. Dazu manchmal noch ein schweißtreibender Fußmarsch durch zig Decks bis auf die Brücke, da kommt einiges zusammen.

Systemrelevanter Knochenjob

Die Seeberufsgenossenschaft ordert den Lotsendienst nicht umsonst als „gefahrgeneigte Tätigkeit“ ein. Im Winter bei Eis und Schnee sowie bei Nacht und Nebel wird das besonders deutlich. „Manch ein Kollege verlor dabei sogar sein Leben“, berichtet Mauksch.

„Im psychischen Bereich nervt das Warten auf den Abruf. Man weiß nie, wann der nächste Anruf und was für ein Schiff da auf einen zukommt. Darunter sind leider auch Schiffe, mit denen ich jedenfalls nicht raus auf See fahren würde. Dies alles vor dem Hintergrund von 263 Arbeitstagen im Jahr mit einem ständigen Dienst- und Bereitschaftssystem – 24 Stunden am Tag und natürlich auch an Sonn- und Feiertagen bei fluktuierender Schifffahrt“. Ein echter Knochenjob und unter Corona-Aspekt natürlich als „systemrelevant“ eingestuft.

Eigene Kaffeetasse mitbringen Die Bundeslotsenkammer empfiehlt Schutzmaßnahmen für Lotsen, denn die Corona-Krise macht auch um die Schifffahrt keinen Bogen. Zu den üblichen Verhaltensregeln, wie dem Vermeiden des Händeschüttelns und dem Einhalten von Sicherheitsabständen, werden auch Details bedacht: „Die eigene Kaffeetasse mitbringen, nicht die des Schiffes nutzen und nicht auf der Brücke essen“, heißt es beispielsweise. Wie sehr die Kammer besorgt ist,zeigen auch die Hinweise für die Schiffsbesatzung, in denen es unter anderem heißt: „Wischen Sie in der Stunde vor dem Einsteigen des Lotsen die gesamte Brücke mit einer geeigneten Flächendesinfektionslösung ab (einschließlich Kartentisch, Instrumente, Stühle, Ruder, Konsole, Handläufe, Fenster). Alle Kaffeetassen und Utensilien auf der Brücke sollten gründlich gewaschen werden.“

„Bis zum nächsten Mal in Stralsund “

Jens Mauksch schaltet jetzt das Echolot ein, um zu sehen, wo es „patches“ gebe, wie er die Sandhügel in der Fahrrinne nennt, die durch seitliche Rutschungen entstehen. Das Gerät zeigt 2,50 Meter und mehr unterm Kiel an. Man dürfe nur nicht an die Flanken kommen, da werde es dann problematisch und man könne sich festfahren.

Nach getaner Arbeit an Bord des Norwegers steigt Seelotse Mauksch wieder vom Frachter ab. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Nach dreieinhalb Stunden und 28 Seemeilen kommt das Freester Lotsenboot längsseits. Zum Abschied bekommen der Kapitän und seine siebenköpfigen Crew gute Wünsche für die gute Reise nach Norwegen auf den Weg. „Bis zum nächsten Mal in Stralsund. Bleibt gesund.“

CORONABOX

Mehr zum Thema:

Von Peer Schmidt-Walther