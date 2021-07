Stralsund

An der Ganztagsschule „Adolph Diesterweg“ wird Selbstständigkeit großgeschrieben. Den Schülern wird während der Freiarbeit die Möglichkeit gegeben, in Eigenverantwortung Aufgaben abzuarbeiten, die sie selbst aussuchen und korrigieren dürfen. Die Lehrkraft tritt hierbei in den Hintergrund, steht aber für Fragen und Probleme bereit. „Wir haben Elemente der Montessori-Schule eingebaut. Diese war schließlich jahrelang unser Nachbar“, erklärt Schulleiter Gero Schwedhelm.

Zudem würden mithilfe der Ganztagsangebote individuelle Interessen gefördert und entwickelt. „In unserer Regionalschule muss jedes Kind eine Ganztagsstunde aus dem Angebot belegen“, sagt Schwedhelm. Die Auswahl ist breit gefächert und beinhaltet neben Naturkunde, Judo, Volleyball, Gitarrenunterricht und Chor auch seit neuestem Schwimmen.

Kontakt zu Schulen in Finnland und Polen

An der Diesterwegschule können die Berufs- und die Mittlere Reife erworben werden. Weit über die Hälfte aller Schüler entscheidet sich jedoch für eine Versetzung an ein Gymnasium. „Ich bin sehr stolz, dass wir so viele Kinder auf dem Niveau entlassen“, sagt der Schulleiter.

Die Diesterweg ist zudem auch Europaschule – sie steht im engen Kontakt mit Schulen in anderen Ländern, etwa in Finnland und Polen. Im Zuge der Pandemie setzte man statt auf Schüleraustausche verstärkt auf die Digitalisierung, um auf diese Weise den kulturellen Austausch zu ermöglichen.

Ab der 7. Klasse können Schüler zwischen Französisch und Russisch als zweite Fremdsprache wählen. Normalerweise werden pro Jahrgang vier 5. Klassen gebildet, im neuen Schuljahr sollen es sogar fünf mit je 26 Schülern werden.

Kontakt:

Rudolf-Virchow-Straße 23, 18435 Stralsund

03831 / 252 903

diesterweg-schule@stralsund.de

www.diesterweg-stralsund.de

Von Barbara Waretzi