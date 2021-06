Stralsund

Eigentlich hatte sich Dietmar Hanke auf den Ruhestand gefreut, doch als gestern beim Sportbund in Stralsund zum Abschied eingeladen wurde, war dem 63-Jährigen doch etwas weh ums Herz. So richtig im Mittelpunkt stehen – das liegt ihm nicht, der gelernte Elektro-Monteur ist eher ein Mann, der im Verborgenen wirbelt. Hinter den Kulissen. Das wissen die Vertreter der über 60 Stralsunder Sportvereine, für die er immer ansprechbar war. Und dafür dankte ihm bei einem kleinen Empfang der Präsident des Kreissportbundes Lothar Großklaus im Namen aller mit einem Geldgeschenk, den großen Weinkorb überreichte Weggefährte und SV-Medizin-Vorsitzender Georg Weckbach.

Geht mit 63 in den Ruhestand: Sportbund-Koordinator Didi Hanke. Quelle: Ines Sommer

Bei Adi Drews angeheuert

Zum Abschied eine Collage aus den Arbeitsstationen von Dietmar Hanke. Quelle: Ines Sommer

Didi, wie ihn alle im Stralsunder Sport nur nennen, hat sich bei der Organisation der Bummi-Sportfeste ebenso engagiert wie bei der Planung und Durchführung der Stadtjugendsportspiele. Auch der Seniorensport fand in ihm einen verlässlichen Partner.

Seit 1997 (damals noch mit dem Sportbund-Urgestein Adi Drews) kümmerte er sich um viele Dinge – geräuschlos, ruhig, zuverlässlich und fleißig. Das hat auch die OSTSEE-ZEITUNG geschätzt. Denn gemeinsam mit Dietmar Hanke und Andreas Boehk haben wir viele Jahre die Sportlerehrung in Stralsund auf die Beine gestellt. Wer erinnert sich nicht noch gern an die tollen Feten im Hotel Baltic...

200 Spiele für den FC Hansa

Dem Sport war der gebürtige Greifswalder schon früh eng verbunden. Mit 7 Jahren begann er Fußball zu spielen, und das immer erfolgreicher. So hat Dietmar Hanke von Jugend über Junioren bis zur Oberliga insgesamt 200 Spiele für Hansa absolviert, bevor er wieder zu Vorwärts Stralsund zurückkam und hier gemeinsam mit Duggert, Heims, Person, Manthe, Wunderlich und Co. die DDR-Liga aufmischte.

Jetzt erst mal Urlaub machen

Glückwünsche von Lothar Großklaus (l.) an den Mann, der nach 24 Jahren beim Sportbund in Stralsund in Rente geht. Quelle: Ines Sommer

Nun sind 45 Arbeitsjahre abgehakt, die Rente damit wohl verdient. Was hat der Stralsunder, der mit seiner Frau Ellen in Knieper West wohnt, jetzt vor? „Ich lass erst mal alles auf mich zukommen, ganz in Ruhe. Klar, wir wollen schön Urlaub machen. Seereisen könnten es sein. Naja, und vier Enkel haben wir ja auch noch“, sagt der Vater zweier erwachsener Kinder. Alles so ganz ohne Sport? Wohl eher nicht. „Ich könnte mir schon vorstellen, bei Großveranstaltungen wie dem Rügenbrückenlauf oder bei kleinen Treffpunkten wie Kita-Sportfest mitzuhelfen“, sagt Didi Hanke. Die Chefs nehmen das Angebot sicher gern an.

Von Ines Sommer