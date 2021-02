Digitale Bühne für das Ehrenamt: Wer will bei der großen Messe mitmachen?

Bergen/Stralsund

Die Ehrenamtsmesse in Mecklenburg-Vorpommern hat Tradition: Präsentation und Austausch von Vereinen, Verbänden und Initiativen – das wird es 2021 bereits zum 14. Mal geben. Trotz Corona werde die Messe in diesem Jahr nicht ausfallen, teilt der Kreisverband Rügen-Stralsund des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit. Die Messemacher bietender Pandemie die Stirn. Die Bühne für das Ehrenamt wird digital, die Messe in diesem Format am 29. Mai an der Hochschule Neubrandenburg veranstaltet. Sie biete Aktiven auf Rügen und in Stralsund die Chance, sich zu präsentieren, ruft der DRK-Kreisverband Vereine aus der Region zur Teilnahme auf.

Vereine können sich ab sofort anmelden

Die Vorbereitungen für die diesjährige Ehrenamtsmesse laufen bereits auf Hochtouren. Die Mitglieder der Landesarbeitsgemeinschaft Ehrenamtsmessen hoffen gemeinsam mit den MitMachZentralen und der Ehrenamtsstiftung M-V auf ein reges Interesse und freuen sich auf viele Teilnehmer. Vereine von Rügen und aus Stralsund, die diese Messe aktiv mitgestalten möchten, ob durch Livestreams oder mittels audio-visueller Vereinsporträts, können sich ab sofort beim DRK-Kreisverband anmelden. Wie der mitteilt, werden die Ergebnisse ab Mai auf einer neuen Web-Plattform allen Interessierten präsentiert, um Menschen für sich und ein Ehrenamt zu gewinnen. Ansprechpartner für Rügen und Stralsund ist Felix Bäsell. Er ist Ehrenamtskoordinator beim DRK-Kreisverband und unter der Rufnummer 03838/8023-91 oder per E-Mail an ehrenamt@drk-ruegen-stralsund.de zu erreichen. Nähere Informationen rund um die Messe gibt es im Internet unter www.ehrenamtmessen-mv.de.

Von OZ