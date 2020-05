Stralsund

Mit einer Welt-Premiere ist am Sonntagvormittag der Internationale Museumstag in der Stralsunder Spielkartenfabrik (Spiefa) am Katharinenberg gestartet: Per QR-Code können sich Besucher seit Sonntag in die Geschichte der einst weltberühmten Produktionsstätte einloggen, um in sieben Kapiteln die Entwicklung vom Aufstieg bis zum Fall der Spiefa am Strelasund virtuell nachvollziehen zu können.

Getüftelt bis zur letzten Sekunde

„Die App wurde noch bis gestern Abend optimiert und ist pünktlich zum heutigen Internationalen Museumstag viral gegangen“, sagte Spiefa-Mitarbeiter Marc Seifert, der um 11 Uhr die Fabriktore aufschloss, um die ersten Besucher hereinzulassen. „Ich bin begeistert, wie plastisch diese neue Ausstellung geworden ist“, meinte die IGS-Lehrerin Susanne Kieckhöfer-Bundt, deren nebenberufliche Passion das Führen von internationalen Gästen durch die Altstadt ist.

Anzeige

Nach ihren Worten wird die didaktisch ausgezeichnete Aufbereitung der Spielkartenfabrik-Historie garantiert für einen weiteren Wow-Effekt bei Touristen, aber auch Einheimischen sorgen. Wer wusste denn schon, dass die Stralsunder Spielkartenfabrik die Keimzelle für die Altenburger Spielkarten war? Genau an dieser Frage setzen die Spiefa-Mitarbeiter um Christian Klette, Fred Lautsch und Marc Seifert an, um die traditionelle Spielkartenfabrik als immer noch weiter produzierendes Museum weiter publik zu machen.

Weitere OZ+ Artikel

Künstlerisch anspruchsvolle Kartenblätter

Neben dem klassischen Berliner Blatt werden diverse neue Spielkarten-Varianten mit künstlerisch höchst anspruchsvoller Gestaltung in das aktuelle Programm aufgenommen. „Wir bringen jedes Jahr zwei neue Kartenspiele heraus“, so Marc Seifert, der sein Diplom an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee gemacht hat und nach 20 Jahren künstlerischer Tätigkeit wieder in seine alte Heimat zurückgekehrt ist, um hier als Gestalter und Kursleiter an der Jugendkunstschule zu arbeiten.

Das Stralsund Museum hat übrigens für die neue Spiefa-Ausstellung einige Dauerleihgaben gestiftet, wie beispielsweise alte Lithos, steinerne Druckvorlagen, für historische Spielkarten-Motive. Mit 20000 Euro aus dem Strategie-Fonds des Landes und Mitteln aus der seit drei Jahren laufenden Förderung durch die Kulturstiftung des Bundes konnten diverse Ausstellungsbereiche und Künstlerstipendien realisiert werden.

Auch das Stralsund Museum hatte am Sonntag die Türen des Museumshauses geöffnet. Und damit nicht genug, stellt das Museum einige Exponate der Spielzeugausstellung nun ebenfalls digital vor.

Weitere Infos unter www.spiefa.de und www.stralsund-museum.de

Lesen Sie auch:

Bollerwagentour oder zu Hause Filme gucken? So wird das Wetter an Himmelfahrt in MV

Aufatmen bei Eltern: MV erweitert Hort-Betreuung für Kinder

Grabplatten der Stralsunder St.-Nikolai-Kirche unter der Lupe

Von Christian Rödel