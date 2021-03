Stralsund

Seit einem Jahr drehen DJs und Bands schon Däumchen. Das Kulturwerk MV plant deshalb das digitale „Stralsunder Song Festival“ am 27. März 2021. Ab 20 Uhr wird Konzertatmosphäre in Wohnzimmer garantiert. Diesmal stellt das Ozeaneum in Stralsund die Bühne für die Acts.

Das Team rund um den Landesverband will seine Zuschauer mit ausgewählten musikalischen Acts und interessanten Talkrunden begeistern. Wer den Stream am Samstag nicht verpassen will, kann ihn über die Facebook- und Youtube-Kanäle des Kulturwerk MV live verfolgen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Alysha Kraft