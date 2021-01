Rostock

Es ist surreal, futuristisch und irgendwie abgefahren: Die Frau mit dem silbernen Bob und den schwarzen Kampfstiefeln tritt ganz nah an die Kamera heran. „Es ist so kalt, ich friere, helft mir“, sagt sie eindringlich. Fast scheint es, als würde sie mich durch meinen PC-Bildschirm direkt anschauen. „Heizdecke oder Wärmepille“, lese ich auf der App meines Handys, die ich vorher heruntergeladen habe. „Schnell!“, ruft sie in die Kamera. Ich drücke intuitiv auf Wärmepille. Auf dem Bildschirm erscheinen zwei Balken – die Mehrheit der Zuschauer ist für: Wärmepille. Sie greift danach und es erklingt ein Fanfarenton. Gefahr fürs Erste abgewendet. Bei dem digitalen Kammerspiel „Customerzombification 1“ am Theater Vorpommern ist man als Zuschauer nicht nur dabei, sondern mittendrin. Per App kann man direkt in das Stück eingreifen.

Es fühlt sich schon irgendwie ungewöhnlich an, im Jogger auf dem Sofa zu sitzen und auf den Vorstellungsbeginn zu warten: Über einen Link des Theaters bin ich auf die Streamingseite gelangt, auf der es in fünfzehn Minuten losgehen soll. 12 Leute warten dort bereits – ich stelle mir vor, wie wir jetzt im Theater in roten Plüschsesseln sitzen und im Programm blättern würden. „Du bist jetzt im Foyer“, informiert mich die App. Gut zu wissen. Hat Ähnlichkeit mit meinem Wohnzimmer. Fünfzehn Minuten, fünfzehn Zuschauer und ein halbes Schälchen Wasabi-Erdnüsse später geht’s los.

Per App können Zuschauer beim Online-Stück „Customerzombification" von Regisseur Rolf Kasteleiner in die Live-Performance von Schauspielerin Christiane Waak eingreifen. Quelle: Peter van Heesen

„Eine neue Form, Theater zu erfahren“

„Du trägst den Namen Sub und bist durch das neue Ultranett ins Jahr 2030 gereist“, teilt mir die App mit. Das Setting: Die Welt ist geprägt von extremer Datenspeicherung und wird durch ein Data-System gesteuert. Gemeinsam mit den anderen „Usern“ sollen wir Influencerin Alice (gespielt von Schauspielerin Christiane Waak) bei ihrer Mission unterstützen: Ihre Zwillingsschwester ist im Netz verschwunden. Um sie wiederzufinden, müssen ihre Daten aus der zentralen Datenbank gelöscht werden. Doch eine künstliche Intelligenz liest die Datenspuren aus und stellt sich uns immer wieder in den Weg.

Das Format, bei dem Spielmechanismen des Videospiels ins Theater übertragen werden, hat Regisseur Rolf Kasteleiner vom Berliner Borgtheater mit Hilfe von Gamedesignern entwickelt. „Es ist eine neue Möglichkeit, Theater zu erfahren“, sagt er. „Die Zuschauer sollen nicht nur daran teilnehmen, sondern es auch selbst aktiv gestalten.“ Dafür muss man sich als Zuschauer gemeinsam mit Protagonistin Alice durch insgesamt drei Level kämpfen, in denen die Schauspielerin in verschiedenen Räumen agiert. Sehen kann sie diese selbst nicht – Waak spielt in einem leeren Theater vor einem sogenannten Greenscreen und bekommt von einem Grafiker von außen die Bilder zugespielt, die der Zuschauer im Browser sieht.

Per App muss der Zuschauer Entscheidungen treffen

„Stellt euch doch mal kurz vor“, fordert die Schauspielerin ihre „Follower“ zu Beginn auf. „Ich heiße Sub und wir schaffen das“, schreibe ich daraufhin und lese den Text kurz darauf auf dem Bildschirm. Irgendwie abgefahren. „Hi, ja, auf jeden Fall“, sagt die Protagonistin daraufhin in die Kamera. Auf dem Sofa rumfläzen und konsumieren ist also nicht. Bei dem Stück ist Aktionismus gefragt. Auch wenn der Handlungsplot recht überschaubar bleibt – die Idee ist gut. Per App müssen in Form von Multiple-Choice-Aufgaben zahlreiche Entscheidungen getroffen werden. Beispielsweise: Wie kann Alice aus einem Raum entkommen? – Über den Luftschacht oder die Tür? Allgemeinere Fragen können über eine Chatfunktion mit der Schauspielerin geklärt werden, die diese auf einem Monitor lesen und direkt darauf reagieren kann. Die Figur ist dabei angelegt wie in einem Video- oder Computerspiel. Quasi eine „ Lara Croft Light“, deren Lebensfunktionen gestärkt oder geschwächt werden können, bis zum absoluten „Game Over“. Bei jeder richtigen Entscheidung gibt es ein „Upgrade“ bei jeder falschen ein „Downgrade“. Wie das Stück verläuft, liegt also in der Hand der Zuschauer.

Digitaler Kapitalismus als Teil unseres Konsumverhaltens

Inhaltlich geht es um das Thema Datenmissbrauch und die Frage, ob wir uns überhaupt davor schützen können und wollen? Auf amüsante Art wird der digitale Kapitalismus angeprangert, der längst Teil des alltäglichen Konsumverhaltens geworden ist. So steht Alice beispielsweise in einem Raum mit überlebensgroßen Lebensmitteln und soll zwischen Burger, Chinese Street Food oder veganem 3D-Fleisch zum Selbstausdrucken wählen und so ihre Essgewohnheiten preisgeben. Von Level zu Level werden die Fragen intimer – werden Kindheitserinnerungen, Prägungen, Wünsche, Ängste, Zweifel und Sehnsüchte abgefragt. Und: In der virtuellen Welt ist es genau wie im richtigen Leben: Wer seine Daten löscht, riskiert, vollständig aus dem System zu verschwinden. Eine Angstvorstellung, die viele dazu treibt, weiterzumachen und zu „Kundenzombies“ zu werden – jener seelen- und hirntoten Spezies, die sowohl analog als auch virtuell als willenlose Wesen herumgeistern und dem Stück seinen Titel verleihen.

Ob es gelungen ist, sich selbst, Alice und ihre Schwester aus dem Datensumpf zu befreien, erfährt der Zuschauer am Ende. Doch darum geht es nicht in erster Linie: Das interaktive Format, bei dem schnelles Agieren und Reagieren gefragt sind, wirkt mitunter ein wenig verwirrend, ist aber dennoch kurzweilig und spannend. Zudem bietet es völlig neue Möglichkeiten. Nur eines habe ich vermisst: eine Taste für virtuellen Applaus. Und so bleibt es still, während sich Schauspielerin und Regisseur zum Schluss verbeugen.

Von Stefanie Büssing