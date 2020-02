Greifswald

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Wie die Stadt Greifswald mitteilte, wird der langjährige Intendant des Theaters Vorpommern, Dirk Löschner, seinen Vertrag nicht verlängern. Mit Auslaufen seines Vertrages im Sommer 2021 verlässt er das Haus.

Über die Gründe des Ausscheidens sei Stillschweigen vereinbart worden, sagte Löschner. „Im Theater gibt es nun mal befristete Verträge, da muss man sich immer wieder hinsetzen und über den weiteren Weg, die Ausrichtung und die Art der Zusammenarbeit reden“, so der 53-Jährige. „Und wenn es nicht passt, muss man sich trennen. Das ist eben so.“ Auch die Mitglieder des Aufsichtsrates wollten sich auf OZ-Anfrage nicht zu den Gründen äußern.

Ab 2023 Flächentarif für Mitarbeiter

Rückblickend seien es „tolle, aber auch anstrengende Jahre“ in Vorpommern gewesen. „Als ich 2012 am Theater Vorpommern begann, wurde jedes Jahr Personal entlassen. Seit 1994 gab es keine Erhöhung der Zuschüsse, mit jeder vorsichtigen Tariferhöhung mussten Mitarbeiter entlassen werden“, erinnert er sich. „Ich habe meine Aufgabe darin gesehen, dem einen Riegel vorzuschieben.“ Mit der jetzt erreichten Situation sei er zufrieden. „Derzeit haben wir zwar noch einen Haustarifvertrag, der wird aber bis August 2023 an den Flächentarifvertrag angepasst.“

Theaterfusion sorgte für böses Blut

Dirk Löschner war als Intendant nicht unumstritten, insbesondere seine positive Haltung gegenüber der 2014 geplanten Theaterfusion der Häuser Vorpommerns mit Neubrandenburg und Neustrelitz gab Anlass für viel Kritik. Löschner war als Generalintendant gehandelt worden. Die Verhandlungen, so Löschner damals in seiner Empfehlung an die Theatergesellschafter, sollten „aktiv und progressiv“ weiterverfolgt werden. Er begründete seine Position damit, dass eine Eigenständigkeit des Theaters Vorpommern nur mit Spartenschließungen und einem massiven Stellenabbau zu erreichen sei. Das brachte ihm eine Menge Gegenwind aus der Bevölkerung ein – nicht zuletzt, weil die Fusion auch den Abbau von 36 Stellen am Theater Vorpommern bedeutet hätte.

Paradigmenwechsel in der Finanzierung

In einer Online-Petition „Theater Vorpommern erhalten“ stimmten mehr als 13 000 Bürger für den Erhalt. Die Fusion platzte. Der „Theaterpakt“ zwischen den Gesellschaftern Greifswald, Stralsund, dem Landkreis Vorpommern-Rügen und dem Land schließlich sicherte eine bessere Finanzierung und sorgte für ruhigeres Fahrwasser. Heute distanziert sich Löschner von der Theaterfusion. „Das Projekt haben wir Gott sei dank überstanden. Das wäre eine nicht zu händelnde Aufgabe gewesen“, sagt er im Rückblick. „Das wollte damals die Politik, aber nicht die Kunst. “

Als künstlerische Meilensteine sieht der Intendant selbst zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem Stettiner Opernhaus „Opera na Zamku“, die überhaupt erst Opernaufführungen, etwa von Wagner, ermöglichte, oder aber die Entscheidung, im Schauspiel auch auf Musicals und Monodramen zu setzen.

Zukunft Löschners noch ungewiss

Wo es nach der Zeit am Theater Vorpommern hingehen soll, kann Löschner noch nicht sagen. „In der Theaterszene ist immer viel in Bewegung. Ich habe mir bisher noch keine Gedanken gemacht, wo es hingehen soll.“ Nach Jahren „an vorderster Theaterfront“ mit Leitungsfunktion und vielen Fördermittelanträgen und Diskussionen wolle er sich vielleicht auch mal wieder nur um das Künstlerische kümmern. Verständlich, gab es doch in seiner Laufbahn 2014 bereits einen handfesten Streit um das kreative Schaffen Löschners. Damals „verordneten“ ihm die Theatergesellschafter ein Inszenierungsverbot, er solle sich in den kommenden Spielzeiten auf die kaufmännische und künstlerische Leitung konzentrieren. Ein Status, der sich erst mit dem im Herbst 2019 eingesetzten kaufmännischen Direktor Peter van Slooten ändern sollte.

An der Zusammenarbeit zwischen van Slooten und Löschner habe es jedenfalls nicht gehapert. „Persönlich hat das gut funktioniert“, sagt Löschner. Bis zum Sommer 2021 seien es noch eineinhalb Jahre und er freue sich auf diese Zeit. Zum Beispiel auf das Stück „Abendland“ von Julie Maj Jakobsen, was am 21. März unter seiner Regie Premiere in Stralsund feiert. „Ich bin noch mitten in der Arbeit. Ein anspruchsvolles Stück, weil es überhaupt nicht den herkömmlichen Erzählformen folgt.“ Im April wird schließlich auch der Spielplan 20/21 vorgestellt.

Theater Greifswald baut um

Der oder die Nachfolgerin Löschners indes wird vor einer besonderen Herausforderung stehen. Das Theater in Greifswald soll ab 2021 grundlegend saniert werden, der Spielbetrieb findet dann an einer Interimsstätte in der Hansestadt statt, im Gespräch ist ein Standort am Helmshäger Berg. „Der Spielplan muss sowohl hier als auch in Putbus und Stralsund funktionieren“, so Löschner.

Lesen Sie weiter:

Löschner und van Slooten im Interview: Darum muss das Theater Greifswald umziehen

Theater Vorpommern bringt Sting-Musical auf die Bühne: Kommt der Weltstar nach MV?

Theater Vorpommern: Vorhang auf für die erste Opernpremiere

Von Anne Ziebarth