Stralsund

Dirk Zöllner war wieder in Stralsund. Sonnabend gab der Songpoet, der sich gern auch schon mal als letzter Ostrocker bezeichnet, zusammen mit seinem langjährigen Freund André Gensicke ein Konzert in der Kulturkirche St. Jakobi. Es fand statt im Rahmen ihrer diesjährigen Ostseetour, der beide erstmals ein S.O.S. im Titel vorangestellt hatten.

Seit vielen Jahren ist das Duo Infernale , wie sich Zöllner und Gensicke seit 1987 nennen, im Sommer zu Gast in der Hansestadt. Vorausgesetzt, Corona verbietet ihnen den Auftritt nicht. Zum Glück war das diesmal nicht der Fall, so dass geschätzt 70 Gäste der Musik lauschen konnten. Sie erlebten ein ruhiges und bedächtiges, aber ausgesprochen stimmungsvolles Konzert im alten Kirchengemäuer.

Zöllner und Gensicke

Zöllner und Gensicke trugen gut zwei dutzend Lieder vor. Fast alle kannte man, aber dennoch erschienen viele irgendwie anders, weil vor allem die Texte im Kontext mit Corona teilweise eine ganz neue Wirkung erzielten. Egal, ob bei „Nie mehr“, Idylle im Krieg“ oder beim legendären „Käfer auf’m Blatt“, der natürlich als letzte Zugabe erklang. Sie hallten anders nach. Und das nicht nur wegen der Akustik im Kirchenschiff von St. Jakobi.

Anders als sonst in seinen Konzerten sprach Dirk Zöllner wenig zwischen seinen Liedern. Wohl auch, um niemanden im Publikum zu verprellen. „Ich halte mich aus dem öffentlichen Gezänk raus“, sagte er nur und fügte sofort hinzu: „Denn ich wünsche allen alles Gute! Denen, die sich impfen lassen und denen, die es nicht wollen oder können. Ich habe es getan und ziehe es altersmäßig sowieso vor, ein wenig Abstand zu halten“, schreibt er auch in seinem Flyer, der vor Konzertbeginn auf allen Stühlen auslag.

Sorge hat der Musiker allerdings vor dem nächsten Winter. Vor allem davor, dass Künstler wieder die Ersten sein könnten, die man in die Tatenlosigkeit schickt.

Bewegtes Künstlerleben

Dirk Zöllner ist jetzt 59 Jahre alt. Er hat ein bewegtes Künstlerleben hinter sich, gründete mehrere Bands, angefangen bei „Chicoreé“ bis hin zu „Die Zöllner“. Er wirkte auch in vielen Projekten mit, wie bei den „Drei Highligen“ zusammen mit André Herzberg von Pankow und Dirk Michaelis . Daneben übernahm er auch schon mal die Hauptrolle in „Jesus Christ Superstar“ von André Lloyd Webber an der Staatsoperette in Dresden und hat jetzt auch ein Buch „Herzkasper“ geschrieben, mit dem er zu Lesungen durch die Lande tourt. Darin schreibt er zum Beispiel, dass er mit seinen fast sechzig Jahren immer noch wie ein Student lebt.

Hoffnung für Kultur in Stralsund

Zöllner hat vier Kinder von vier Frauen. Einer seiner Sprösslinge ist Egon Werler (15). Der gewann in diesem Jahr die Sat.1-Talenteshow „The Voice Kids“, worauf Papa Zöllner natürlich sehr stolz ist. „Am Freitag“, erzählte er, sei Egon auch nach Rügen gekommen und habe beim Ostseetouren-Auftritt in Samtens den Titel „Flügel“ gesungen. In Stralsund klappte das leider nicht, deshalb trug Zöllner das Lied selber vor und erntete Applaus. Der fiel zum Schluss des Konzertes ohnehin sehr üppig aus. Und das völlig zu recht. Denn der Abend war auf jeden Fall auch ein Hoffnungsschimmer für die Kultur in Stralsund, die beileibe noch nicht wieder so richtig an Fahrt aufgenommen hat.

Von Reinhard Amler