Disko-Gipfel in Stralsund: Stadt will Vergnügungssteuer aussetzen

Stralsund

Für die Disko-Veranstalter in Stralsund will sich jetzt der Oberbürgermeister der Hansestadt, Alexander Badrow (CDU), stark machen. Bei einem so genannten Disko-Gipfel mit 30 Veranstaltern der Branche im Stralsunder Rathaus sagte er am Mittwoch, dass er sich dafür einsetzen wolle, die Vergnügungssteuer zeitweise auszusetzen.

Antrag für Bürgerschaft am 18. November

So soll in die nächste Bürgerschaft am 18. November ein Antrag eingebracht werden, besagte Abgabe für Tanz-Veranstalter auszusetzen. Sollte es eine politische Mehrheit dafür geben, könnte eine finanzielle Entlastung für die ohnehin schon stark gebeutelte Veranstaltungsbranche möglich sein.

Problem: Wie kommt man nach der Disko nach Hause?

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Veranstalter ist die Mobilität in den Abend- und Nachtstunden, um nach einem Event mit Bus oder Taxi auch wieder nach Hause zu kommen. Hier sicherte Badrow zu, Gespräche mit dem dafür zuständigen Landkreis zu führen, um zu sondieren, inwieweit eine Verbesserung erreicht werden kann.

„Die Feier- sowie die Club- und Kneipenkultur gehört zu einer Stadt einfach dazu. Ich wünsche mir, dass in Stralsund auch bis zu dem Zeitpunkt, wenn einer der drei Lokschuppen zu unserer neuen Event-Location wird, ein regelmäßiges Disko-Angebot möglich ist.“ Daran wolle man gemeinsam arbeiten.

Von iso