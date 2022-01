Dönertest in Stralsund: Redaktion nimmt Läden unter die Lupe

Stralsund

Die Ostsee-Zeitung sucht den besten Dönerladen im Land. Derzeit laufen die regionalen Abstimmungen. Auch die Stralsunder Redaktion fragte sich: Wo gibt es den leckersten Döner am Sund? Die Präferenzen sind unterschiedlich: Einer mag mehr Fleisch in seinem Brot, der andere ist ein Fan von gut gemachter Knoblauchsoße.

Hier können Sie für Ihren Stralsunder Dönerladen abstimmen.

Innerhalb einer kleinen Stichprobe wurden vier der zwölf teilnehmenden Lokale aus Stralsund von den Redakteuren genauer unter die Lupe genommen. Betrachtet wurden im Schnelltest unter anderem das Fleisch/Salat-Verhältnis, die Soßen, das Brot und die Bedienung im Laden.

Zu den getesteten Läden zählt der „Döner Express“ auf dem Stralsunder Bahnhof, bei dem nicht nur die Bahnarbeiter – sondern auch die Konkurrenz essen geht. Ein weiterer ist das „Irem Döner Bistro“ am Frankendamm. Der Laden ist für „wuchtige Klassiker“ bekannt. Außerdem gibt es hier das süße Gebäck Baklava als Nachtisch. Einen „soliden Döner“ bietet der „City Döner 1“ in der Wasserstraße an. Und mit einem Halloumi-Döner und vegetarischen Burgern buhlt der neue Laden „Kebab 77“ in der Heilgeiststraße um Kunden.

Von oz