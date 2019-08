Franzburg

Premiere in Franzburg. Am 17. August startet das städtische Hoffest in Franzburg. Torsten Berger vom gleichnamigen Kfz-Service und die Stadt haben sich zusammengetan, um eine große Party auf die beine zu stellen. Und die startet wie die früheren Hoffeste auf dem Firmengelände in der Abtshäger Straße 1.

Die Vorbereitungen hinter den Kulissen laufen auf Hochtouren. Toiletten und Mülltonnen müssen bestellt, Helfer und Ordnungskräfte eingeteilt, letzte Waren gekauft werden. „Richtig turbulent wird es dann ab Donnerstag, da beginnt der Aufbau der Bühne, auch zwei Zelte stellen wir auf“, so Firmenchef Berger. Wir heißt vor allem Freunde, Familie und viele andere Helfer, die seit Jahren bei den Festvorbereitungen helfen, und diesmal unterstützen auch die Franzburger Stadtarbeiter.

Zur Eröffnung um 11.30 durch Bürgermeister Dieter Holder gehört auch eine Vorführung des Kindergartens Franzburg. Weiter geht es mit einem ausgefüllten Nachmittags-Programm: Clownerie, Kinderschminken, Hüpfburg, Ponyreiten, Tombola und ein Kinderbühnen-Programm mit Nine Mond (Piraten ahoi) sollte für jeden Geschmack etwas bieten.

Die Franzburger Feuerwehrleute führen vor, wie ein Verletzer aus einem Auto gerettet wird. Für die älteren Gäste gibt es neben Kaffee und Kuchen noch etwas Musik. Schlagersänger Frank Liebe, der beim Deutschlandmusik-Song-Contest 2016 in Berlin den 3. Platz belegte, wird seinen Erfolgstitel „Das sind die Momente“ auf der Franzburger Bühne präsentieren. Freuen können sich die Gäste auch auf den temperamentvollen Auftritt der Tanzgruppe von der Musikschule Stralsund.

Ab 17 Uhr wird die Abendveranstaltung vorbereitet, dann wird der Festplatz geräumt für die nächste Party, Einlass ist 18 Uhr. Die Band Martha Friedberg wird um 18.30 Uhr den Abend mit ihren eigenen Songs eröffnen. Der Schlagersänger Frank Liebe und die Band „Like A Rock“ aus Franzburg und Richtenberg werden auf der Bühne dabei sein.

Neue-Deutsche-Welle-Star Markus gibt auf der Franzburger Bühne Gas. Freuen können sich die Besucher auch auf Rayn Paris – 1983 Chart-Stürmer mit „Dolce Vita“. Der 66-jährige Italiener ist nicht nur Sänger, sondern auch Produzent. Er probierte sich sogar mal als Schauspieler in „Es war einmal in Amerika“. 2017 möbelte Ryan Paris „Dolce Vita“, produziert von Jordi Cubino ( David Lyme) – für das Benefiz Album „La Marato 2017“. Zurzeit befindet sich Ryan Paris auf großer Welttour, nun präsentiert er seine Dolce-Vita-Show im vorpommerschen Franzburg.

Eingebettet in dieses Abendprogramm sind Lasershow, Feuerwerk und Musik von einem Antenne-MV-DJ.

Für das Nachmittagsprogramm gilt: Eintritt frei. Der Unkostenbeitrag für die Abendveranstaltung (ab 18 Uhr) beträgt 25 Euro. Karten sind beim Kfz-Service Torsten Berger zu haben, und zwar von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr. Vorbestellungen sind unter Telefon 038322/509 68 möglich. Parken können die Gäste am Edeka in Franzburg. Es gibt aber auch Stellplätze bei Petis Eiscafé, von dort fährt ein Shuttle-Bus die Gäste zur Fete.

Von Ines Sommer