Stralsund

Aufmerksamen Passanten, die im Stralsunder Hafenbereich unterwegs sind, ist es nicht verborgen geblieben: Auf der Kronlastadie haben die Bauleute das Heft des Handelns übernommen. Seit einigen Wochen wird hier das ehemalige Fritz-Braugasthaus komplett umgebaut, um sowohl das Ambiente zu modernisieren als auch eine energetische Sanierung des beliebten Restaurants vorzunehmen.

Umbau auf der Kronlastadie

Mit dem Umbau geht ein neu entwickeltes Gastronomie-Konzept einher, das auf noch mehr Nachhaltigkeit bei den zukünftig angebotenen Gerichten und Getränken setzt. Zwei gebürtige, noch ziemlich junge Stralsunder sind maßgeblich in diesen Prozess mit eingebunden und werden als Chefs in gut zwei Wochen nebst ihrem Service-Team, darunter mehrere zertifizierte Bier-Sommeliere, die ersten Gäste auf der Kronlastadie begrüßen.

Anzeige

Die beiden Hansestädter Max Martens (24) und Henning Kamphues (27) wollen den Standort mit seiner exponierten Lage als einen kulinarischen Hotspot am Strelasund etablieren. Einen neuen Namen wird das Braugasthaus auch erhalten, und zwar firmiert es dann unter dem wohlklingenden Namen „ Dolden Mädel“.

Weitere OZ+ Artikel

15 internationale Spitzenbiere im Angebot

„Etwa 15 internationale Spitzenbiere, darunter diverse Craft-Beer-Sorten, wollen wir anbieten, um keine Langeweile bei den Braukultur-Fans aufkommen zu lassen“, sagt Max Martens, der schon als Schüler mit 16 Jahren im ehemaligen Fritz-Braugasthaus gejobbt hat. Nach dem Abi hat Max ein duales Studium in der Nordmann-Gruppe begonnen und erfolgreich abgeschlossen, um wenig später Verantwortung in einem der Gastronomie-Objekte des einheimischen Unternehmens zu übernehmen.

Max Martens Geschäftscompagnon Henning Kamphues hat an der Stralsunder Hochschule bei Professor Norbert Zdrowomyslaw seinen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre gemacht und im Rahmen eines Studienprogramms in der Nordmann-Gruppe an dem neuen Stralsunder Gastronomie-Konzept für die Kronlastadie mitgearbeitet. Die beiden Stralsunder Jungs waren also geradezu prädestiniert, das „Dolden-Mädel“-Projekt mit in die Realität umzusetzen.

Blick zum Wasser mit anderen Objekten kaum zu toppen

Unterstützt wurden die beiden jungen Betriebsleiter von dem erfahrenen Gastronomie-Manager Oliver Reimann, der für die Nordmann-Gruppe bereits in Hamburg, Leipzig, Berlin und in Binz auf Rügen die Dolden-Mädel-Konzepte umgesetzt hat. „Mit dem Stralsunder Standort haben wir mit der Nähe und dem Blick zum Wasser einen Leuchtturm, der nur schwer zu toppen ist“, meint Oliver Reimann und betont, dass die Terrasse zukünftig 250 Gästen hervorragende Plätze mit wunderbaren Aussichten nach Rügen bieten soll.

Der einst steinige Terrassenboden wird durch hochwertige Holzdielen ersetzt, und überhaupt werden in allen Aufenthaltszonen natürliche Baumaterialien zum Einsatz kommen, um der ökologischen Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen. Der einstige Wintergarten wird zukünftig im wahrsten Sinne des Wortes energetisch winterfest gemacht, wodurch im Innenbereich vom „ Dolden Mädel“ ganzjährig immerhin 200 Gäste bewirtet werden können.

Junges Team setzt auf Fleisch aus artgerechter Haltung

Doch nicht nur ausgewiesene Bierspezialitäten sollen in dem modernisierten Braugasthaus gezapft werden, sondern auch Gerichte aus Produkten regionaler Wertschöpfungsketten sind auf der reichhaltigen Speisekarten zu finden. So möchte das junge Service-Team von Max Martens und Henning Kamphues auch Bio-Fleisch aus artgerechter Haltung vom Landwerthof in Stahlbrode kredenzen, wobei natürlich frischer Ostseefisch ebenso zum Angebot gehören soll. „Wir haben bei der Verarbeitung unserer Rohstoffe einen hohen Anspruch und verzichten bewusst auf Fleisch aus der Massentierhaltung“, sagt Henning Kamphues, der zudem auf saisonal frische Zutaten aus der Region setzt, um auch regionale Wirtschaftskreisläufe zu fördern.

Das wird seinen Hochschulprofessor Norbert Zdrowomyslaw, dessen absolutes Steckenpferd die regionale Vermarktung von Produkten klein- und mittelständischer Unternehmen ist, freuen, denn schließlich will Henning Kamphues bei ihm noch seinen Masterabschluss machen...

Von Christian Rödel