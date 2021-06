Dorow

Salat, Sellerie und sonstiges Gemüse sowie alternative Gärtner-Methoden begeisterten interessierte Hobbygärtner und treue Stammbesucher der Veranstaltungen der Stralsunder Akademie für Garten und Landschaftskultur am Sonnabendvormittag in der Biogärtnerei „Schnelles Grünzeug“ in Dorow im Trebeltal. Gut 20 Besucher waren der Einladung von Akademie-Organisatorin Angela Pfennig gefolgt und hatten sich vor allem aus der Hansestadt und dem Stralsunder Raum auf den Weg gemacht.

Einige kennen den Biogärtner Olaf Schnelle schon aus der Zeit, als er in Boltenhagen die „Essbaren Landschaften“ bis 2012 betrieb, erzählten sie. „Ich bin selbst Hobby-Gärtnerin und suche immer wieder neue Möglichkeiten, biologischer im Garten zu arbeiten“, sagt die Stralsunderin Katrin Krüger, die sich sogar Notizen über die vorgestellten Methoden und Tipps machte, um sie später anzuwenden. „Besonders gut finde ich, dass Olaf Schnelle mit seiner Gärtnerei ein Vorreiter bei der regenerierenden Bodenbewirtschaftung ist und sogar benachbarte Landwirte sich für seine Vorgehensweise interessieren“, sagt sie.

„Die regenerierende Bodenbewirtschaftung, bei der das biologische System im Boden so fit gemacht wird, dass es im Kreislauf selbstständig funktioniert, stammt eigentlich sogar aus der Landwirtschaft und nicht aus dem Gartenbau. Schlaue Bauern beschäftigen sich damit, arbeiten beispielsweise mit Untersaaten, die den Insekten guttun, den Boden aufbauen und geringeren Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln möglich machen“, erklärt Schnelle. Und wenn man das alles gut macht, ist der Biogärtner überzeugt, gebe es keine Ertragsminderung und die Äcker kämen mit Dürreperioden besser zurecht. Das alles liege auch am zusätzlichen Humus im Boden.

Tipps für Hobby-Gärtner

Humus aufzubauen mittels einer speziellen Art der Gründüngung ist deshalb eine Variante, die Schnelle den Besuchern ans Herz legt. Fermentierte Pflanzenreste aus verschiedenen Unkräutern und Gräsern, die im Garten anfallen, würden wichtige Kohlenhydrate ausscheiden, und diese sind Bakteriennahrung im Boden.

Schnelles Grünzeug „Schnelles Grünzeug” ist eine Gärtnerei in Dorow von Olaf Schnelle. In ihr wachsen frische Wildkräuter, essbare Blüten, seltene Würzkräuter, rare Gemüsesorten und wildes Obst. Und es entsteht fermentiertes Gemüse. Schnelle baut sein Grünzeug auf gerade einmal 2000 Quadratmetern an und nutzt dafür auch mobile Gewächshäuser. Aus diesem Garten und seiner Umgebung des gesamten Trebeltals finden seine Produkte den Weg in die deutsche Top-Gastronomie. Zusätzlich beschäftigt er sich mit der Fermentation von Gemüse.

Genauso rät Olaf Schnelle zum Mulchen der Beete mit Rasenschnitt. „Richtig hoch muss das sein, die kleinen Pflanzen dürfen gerade so herausschauen“, erklärt er. Zwar bringe das auch Unkraut ins Beet, aber die Vorteile seien größer. Angetrocknet werden brauche der Rasenschnitt zuvor nicht, sagt der Gärtner auf eine Nachfrage.

Ein Übel, das alle Gärtner kennen, sind Schnecken. Was tut der Dorower Biogärtner dagegen?, wollten die Hobby-Gärtner wissen. ,,Wir haben ein strenges Schneckenregime“, sagt er. Schon im März werde rings um die nur 2000 Quadratmeter große Gärtnerei ein Bioschneckenmittel gestreut, das sehr gut hilft. „Aber auch das finde ich nicht so gut. Deshalb bauen wir gerade einen Entenstall für Laufenten, die das Schneckenregime übernehmen werden“, sagt Schnelle.

Mit all diesen Maßnahmen sei es Olaf Schnelle möglich, die Gärtnerei ohne Dünger (außer Steinmehle) und außerdem wassersparend zu betreiben.

Mit Biogärtnern Geld verdienen

„Ich bin angetreten, um mit meiner Biogärtnerei Geld zu verdienen. Nur die Welt zu retten, reicht mir nicht“, sagt Olaf Schnelle ganz deutlich. Möglich ist ihm das, weil er in der Spitzengastronomie Abnehmer hat, die seine speziellen Angebote gerne annehmen und ihn auch neue Anregungen für weitere Produkte liefern. So wächst in Dorow beispielsweise gerade eine besondere indische Wildsalatart, die nicht einmal einen Namen hat, und von der der Biogärtner die Blüten erntet und an Gastronomen liefert. Olaf Schnelle: „Wir sind sehr experimentierfreudig.“ Im Frühjahr wird auch erstes Moos verarbeitet, später Holzrückschnitte als Aromaten angeboten.

Biogärtner Olaf Schnelle zeigt den Besuchern eine indische Salatart, von der bei ihm vor allem die Blüte in der Gastronomie gefragt ist. Quelle: Almut Jaekel

Möhrenernte im Winter möglich

Auch Mini-Sellerie und Mini-Fenchel will man dort haben. „Ein normaler Verbraucher braucht so etwas nicht“, sagt Schnelle erklärt dann aber, dass er so die Pflanzen viel enger pflanzen kann und dann die kleinen, jungen aus den Reihen nimmt, damit die anderen größer werden können.

Olaf Schnelle gießt in seiner Biogärtnerei Jungpflanzen im mobilen Gewächshaus. Quelle: Almut Jaekel

Etwas ganz Besonderes, das der Gärtnerei weitere Möglichkeiten bietet, sind die mobilen Gewächshäuser, die bei Bedarf über den Beeten verschoben werden können. So wurden beispielsweise Puffbohnen schon im Januar im Gewächshaus ausgesät und jetzt im Freien viel eher geerntet als anderswo. Mitte August sät Schnelle Möhren im Freien, die später im Winter im Gewächshaus geerntet werden.

Angebote donnerstags in Richtenberg

„Wir sind eine reine Versandgärtnerei. Setzlinge bekommt man beispielsweise nicht bei uns“, beantwortet Schnelle eine Frage der Gäste. Allerdings können seine Produkte – und die vieler weiterer einheimischer Produzenten - immer donnerstags im Richtenberger Kulturcafé eine Stunde lang ab 17 Uhr nach vorheriger Bestellung gekauft werden.

Von Almut Jaekel