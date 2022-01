Dr. Eva Nicole Herz übernimmt Leitung der Psychosomatischen Medizin am Stralsunder Klinikum

Stralsund

Dr. Eva Nicole Herz hat mit Jahresbeginn die Leitung der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie am Helios Hanseklinikum Stralsund übernommen. „Die Region ist mir bestens bekannt. Ich verbringe bereits seit vielen Jahren Urlaube hier“, erklärt sie. Angetan haben es ihr nicht nur die Natur, sondern auch die vielen Wassersportmöglichkeiten wie Segeln oder das Kajakfahren.

Nach einem abgeschlossenen Studium der Humanmedizin 1998 in Berlin absolvierte Dr. Herz ihre Assistenzarztzeit in der Psychosomatik an der Berliner Charité und den Helios Kliniken Schwerin. Nur wenige Jahre später begann die heute 51-Jährige den Facharzt für Allgemeinmedizin. Sie strebt einen engen Kontakt zu den niedergelassenen und Klinikärzten wie Internisten, Schmerztherapeuten, Allgemeinmedizinern, Orthopäden und Neurologen an.

Perspektivisch plant sie, Patienten mit Long-Covid-Symptomen und psychischen Folgen wie Depression oder Angststörung interdisziplinär zu behandeln.

Von oz