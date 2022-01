Drama auf der Ostsee: Katamaran-Crew aus Seenot vor Rügen gerettet

Glowe/Sassnitz

Drama auf der Ostsee vor der Insel Rügen: Ein großer Katamaran ist am Sonntag vor Glowe in Seenot geraten. Laut einer Mitteilung der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) war das 25 Meter lange und zwölf Meter breite Schiff vor dem Hafen auf eine Untiefe mit steinigem Untergrund geraten und dadurch manövrierunfähig. Das Schiff musste von Seenotrettern freigeschleppt werden und wurde anschließend nach Sassnitz gebracht.

Überführungs-Crew suchte Schutz in einer Bucht

Der Katamaran war offenbar bereits am Nachmittag an der Nordküste Rügens in Schwierigkeiten geraten und festgekommen. Stürmischer Westwind mit orkanartigen Böen zwang die Crew, die das Schiff laut eigenen Angaben von Polen ins Mittelmeer überführen wollte, zu einem Zwischenstopp. Die fünfköpfige Besatzung suchte Schutz in einer Bucht, doch der Anker habe nicht gehalten.

Mit einem Beiboot machte sich der Skipper zum Hafen von Glowe auf. Dort nahm er Kontakt zu den Seenotrettern auf. Die Freiwilligenbesatzung der Station Glowe lief daraufhin mit dem 10,1 Meter langen Seenotrettungsboot „Kurt Hoffmann“ aus und kontaktierte gleichzeitig den in Sassnitz stationierten, 36,5 Meter langen Seenotrettungskreuzer „Harro Koebke“.

Aufwendige Rettungsaktion bei stürmischer See

Die Glower Seenotretter mit Seenotrettungsboot Kurt Hoffmann (vorn im Bild) schleppten das festgekommene Schiff frei und übergaben es an den Seenotkreuzer Harro Koebke. Quelle: Die Seenotretter - DGzRS

Gegen 18.30 Uhr gelang es den Seenotrettern schließlich, eine Leinenverbindung zum Katamaran herzustellen. Das Tochterboot „Notarius“ setzte ein Besatzungsmitglied auf den Katamaran über, um dessen Crew zu unterstützen. Nach mehrmaligen Versuchen zog die Kurt Hoffmann den großen Katamaran aus den Steinen und übergab die Schleppleine an die Seenotrettungskreuzer. „Möglich waren die Manöver nur dank des geringen Tiefgangs der eingesetzten Boote“, heißt es von einem Sprecher. Nur so konnten sich diese dem deutlich tiefer gehenden Katamaran auf der Untiefe nähern.

Ruderanlage beschädigt: Katamaran wurde in Sassnitzer Hafen geschleppt

Eine Weiterfahrt mit dem Katamaran war nicht möglich. Beim Auflaufen wurde offenbar die Ruderanlage beschädigt. Deshalb schleppte der Seenotrettungskreuzer das Schiff unter Sicherungsbegleitung des Mehrzweckschiffes „Arkona“ der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung nach Sassnitz. Kurz vor dem Hafen nahmen die Seenotretter das deutlich breitere Fahrzeug längsseits und legten es im Hafen sicher an die Pier.

