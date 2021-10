Stralsund/Pöglitz

Jürgen Köpp aus Pöglitz bei Tribsees (Vorpommern-Rügen) stand schon mit etlichen prominenten Schauspielern vor der Kamera. Als Kleindarsteller hatte der 72-Jährige, der gebürtig aus Hessen kommt, Rollen im Stralsund Krimi (mit Katharina Wackernagel), Rostocker Polizeiruf (mit Charly Hübner) und Soko Wismar (Udo Kroschwald und Claudia Schmutzler).

Hafenmeister im München-Krimi „Der Alte“

Zuletzt stand der rüstige Rentner jedoch in Stralsund für den ZDF-Krimi „Der Alte“ vor der Kamera, zusammen mit Hauptdarsteller Jan-Gregor Kremp und Ben Bela Böhm (Better Call Saul/ Mad Men). Köpp bekam dabei die Rolle des Stralsunder Hafenmeisters ab – die ihm sichtlich Spaß machte. „Ich hatte auch schon andere Rollen. Im Stralsund-Krimi war ich ein Knacki in der JVA“, sagt Köpp. Sein erstes Engagement sei 2010 jedoch der Störtebeker-Film „12 Meter ohne Kopp“ gewesen. Und vor dem Film? „Bin ich Betonmischer gefahren. Nun bin ich Rentner – und habe genug Zeit dafür.“

Früher hat Köpp Filme vorgeführt, heute steht er vor der Kamera

Für den Dreh des Münchner-Krimis „Der Alte“ reisten viele Bayern an. Noch bis zum 22. Oktober wollen sie in der Region drehen. „Mit so vielen Bayern am Set ist es schon etwas besonderes. Ich bin aber sprachbegabt – und verstehe sie meistens“, sagt Köpp. Für ihn schließt sich mit dem filmischen Engagement ein besonderer Kreis. „In jungen Jahren haben ich in einem Kino Filme vorgeführt. Nun stehe ich selbst vor der Kamera“, sagt der 72-Jährige.

Von kst