Drei Chöre musizieren in der Prohner Kirche

Prohn

Es ist eine Tradition, die auch in diesem Jahr nicht abbrechen wird: Das Weihnachtskonzert in der Prohner Kirche mit den drei Prohner Ensembles: Chor Pro(hn)musica, De Prohner Hafengäng und die Prohner Blasmusiker.

Am Sonnabend, dem 14. Dezember, beginnt das Konzert um 17 Uhr in der Kirche. Dabei werden weihnachtliche Weisen geblasen, maritime Lieder nehmen uns mit auf eine weite Reise, und der Pro(hn)musica singt ausländische und bekannte Weihnachtslieder, so dass eine bunte musikalische Mischung entsteht. Der Eintritt ist frei. Um eine Kollekte am Ausgang wird gebeten.

Von Ines Sommer