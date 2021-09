Stralsund

Bei einem Autounfall in Stralsund sind am Dienstagabend drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 57-Jähriger hatte am Steuer seines Wagens einen Lastwagen überholen wollen und war dabei mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer und seine 59-jährige Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 48 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurde leicht verletzt. Die Bundesstraße 105 wurde vorübergehend gesperrt.

Von RND/dpa