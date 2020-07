Drei Straßensperrungen um Grimmen: Nichts geht mehr

Grimmen

Nichts geht mehr. Diesen Eindruck können Einheimische und Urlauber gewinnen, wenn sie rings um Grimmen unterwegs sind. Straßenbauarbeiten, Sperrungen, Umleitungen. Gefühlt fährt man von einer Umleitung zur nächsten.

Gearbeitet wird noch in dieser Woche an der Landesstraße 19 zwischen Wendisch Baggendorf und Leyerhof. Sie ist wegen der Asphaltarbeiten voll gesperrt. Ein Lichtblick: „Damit sind wir bis Freitag fertig, in der nächsten Woche folgen nur noch Restarbeiten und die Straße soll wieder befahrbar sein“, informieren die Bauarbeiter vor Ort. Die öffentlichen Busse halten derzeit jedoch an vielen Haltestellen auf der Strecke nicht.

Sperrungen und Umleitungen bis Ende August

Von Techlin bis Fäsekow ist die Kreisstraße 13 ab dieser Woche bis zum 21. August ebenfalls gesperrt. Deshalb werden in den Schulferien auch die Bushaltestellen Techlin Ausbau, Techlin Hauptstraße und Abzweig Stubbenddorf nicht bedient. Die Umleitungsstrecke führt über Tribsees, Kirch Baggendorf, Brönkow, Grammendorf und Fäsekow. Wer von dort in Richtung Greifswald weiter will, steht dann vor der nächsten Sperrung. Immer aber kommen für die Kraftfahrer auf der Suche nach dem derzeit richtigen Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen die vielen Touristen dazu, die das A-20-Loch umfahren.

Dritte größte Baustelle bis Ende August ist die Bundesstraße 109, auf der vom Abzweig der Autobahnabfahrt Greifswald bei der Autobahnmeisterei Süderholz bis Levenhagen in fünf Abschnitten und größtenteils mit Vollsperrungen gearbeitet wird. Dort halten die Busse nicht in Griebenow an der Gärtnerei und der Griebenower Hauptstraße.

Informationen sehr kurzfristig

Besonders diese letzte Baustelle kam auch für die Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH (VVR) überraschend. „Wir wurden leider sehr kurzfristig informiert“, sagt VVR-Sprecher Michael Lang. Mit den Linien 320, 324, 316 und 319 seien vier Buslinien, die Fahrgäste in und um Grimmen von A nach B bringen, momentan betroffen.

Ab Leyerhof geht nichts mehr. Nur Anwohner dürfen durch – wenn die Arbeiten es erlauben. Quelle: Almut Jaekel

„ Baumaßnahmen bringen immer Stress – für unsere Planer, für die Busfahrer und die Fahrgäste“, sagt Lang. Jetzt umso mehr, weil besonders an der B 109 so sehr kurzfristig gehandelt wurde, und wir nicht richtig informiert waren, um uns darauf vorzubereiten. Dienste für Fahrer und Streckenführungen mussten schnell verändert werden. Lang: „Unsere Infos stehen immer aktuell auf unserer VVR-Homepage. Aber nicht alle Fahrgäste haben Internet“, räumt er ein. Eine Stunde länger sei eine Grimmenerin jetzt aufgrund der Bauarbeiten und Sperrungen mit dem Bus bis nach Greifswald unterwegs gewesen, berichtet sie. Auch, weil man jetzt öfter umsteigen müsse.

VVR: Bloß keine Fahrgäste verlieren

Die große Hoffnung der VVR-Mitarbeiter sei bei jeder Sperrung und Einschränkung im Busverkehr: Bloß keine Fahrgäste auf Dauer verlieren“. Denn an allen drei Baustellen gebe es Abschnitte, die derzeit gar nicht bedient werden könnten, sagt Michael Lang.

Trotzdem seien jetzt – während der Schulferien – die Probleme noch gar nicht ganz so schlimm, räumt er ein. Die Baustelle an der Landesstraße 19 bei Leyerhof wird Geschichte sein, wenn die Schulbusse wieder fahren. Die beiden anderen Sperrungen sind aber bis Ende August geplant. „Je nachdem, welche Abschnitte dann beispielsweise an der Bundesstraße 109 gebaut werden, hoffen wir, dass die Schulbusse trotzdem durchfahren dürfen“, sagt Lang.

Vier Buslinien betroffen Vier Buslinien der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH im Grimmener Gebiet sind derzeit von den aktuellen Straßenbauarbeiten betroffen. Konkret sind das die Linien 320, 324, 316 und 319. Nicht angefahrenwerden deshalb die Haltestellen: Techlin Ausbau, Techlin Hauptstraße, Abzweig Stubbenddorf, Wendisch Baggendorf, Leyerhof Hauptstraße, Abzweig Jessin, Skymarkt Grimmen, Gärtnerei Griebenow, Griebenow Hauptstraße. In Poggendorfwurde eine Ersatzhaltestelle am Neubau eingerichtet. Dort erfolgt auch der Umstieg. Die VVR weist darauf hin, dass auf diesen Strecken mit Verspätungen gerechnet werden muss.

Grammendorferin: Einfach abgeschnitten

Auf den Bus ist die Grammendorferin Christine Knuth zwar nicht angewiesen, „Aber wie komme ich jetzt überhaupt noch von hier weg?“, fragt sie. Nach Westen gehe es nicht, da ist die Straße zwischen Fäsekow und Tribsees gesperrt. In Richtung Grimmen wird an der L 19 gebaut. „Und wenn ich beispielsweise nach Greifswald möchte, geht es kurz nach Kandelin nicht mehr weiter“, erzählt sie. Es könne doch nicht sein, dass an so vielen unterschiedlichen Baustellen in einer Region gleichzeitig gearbeitet werde und die Menschen so gut wie abgeschnitten sind.

Forderung: Außerhalb der Bauzeiten öffnen

Notwendige Baumaßnahmen dürften nicht bedeuten, dass die Region an der Bundesstraße 109 bei Griebenow und Levenhagen acht Wochen lang abgeschnitten sei, finden auch Vertreter des Alcedo, einer Fitness-, Wellness- und Freizeitsportanlage in Levenhagen, vom Verein Barockschloss zu Griebenow, der dort unter anderem ein Café betreibt, Stefan Schuldt von der Griebenower Gärtnerei Querbeet, und Christoph Dragheim von der Vorpommerschen Genussmanufaktur in Griebenow sowie Gemeindevertreter und der Landtagsabgeordnete Wolfgang Weiß: „Es ist zu prüfen, ob die Straße außerhalb der Bauzeiten für den Durchgangsverkehr geöffnet werden kann“, fordern sie.

Von Almut Jaekel