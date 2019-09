Stralsund

Vom Gelände eines Autohauses in der Tribseer Vorstadt in Stralsund sind am Wochenende drei Transporter gestohlen worden. Ein weiterer wurde beschädigt.

Tat am Wochenende

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen dem 14. September um 12 Uhr und dem 16. September um 6 Uhr.

Die drei weißen Fahrzeuge des Typs Fiat Ducato waren noch nicht zugelassen und trugen demnach keine amtlichen Kennzeichen. Sie haben jeweils einen Wert von über 35 000 Euro. Einen vierten Transporter zu stehlen, gelang den Tätern aber offensichtlich nicht. Sie richteten aber einen Sachschadenvon etwa 500 Euro an.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Lesen Sie auch: Betrunkener macht sich nach Diebstahl mit dem Auto aus dem Staub

Von Jens-Peter Woldt