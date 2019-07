Stralsund

Alle Hände voll zu tun hat die Polizei in Stralsund am Donnerstagvormittag: An gleich drei Stellen im Stadtgebiet haben sich Unfälle ereignet. Die Informationen der Polizei sind bisher eher spärlich, da die Beamten noch im Einsatz sind.

Bekannt ist, dass am Vormittag in der Straße Knieperwall ein Motorrad auf einen stehenden VW Bus aufgefahren ist. Der Zweiradfahrer wurde dabei verletzt. Den Schaden gibt die Polizei mit 3000 Euro an. Zu zwei weiteren Unfällen ist es in der Mühlenstraße und in der Rostocker Chaussee gekommen. Auch dort soll es Verletzte gegeben haben.

Hierzu liegen noch keine detaillierten Informationen vor. Sobald dies der Fall ist, wird dieser Artikel aktualisiert.

Kai Lachmann