Velgast

Es war reinstes Bilderbuchwetter, als die Narren des Velgaster Carneval Clubs (VCC) am Sonnabend ihre neuen Prinzenpaare vom Bahnhof des Ortes abholten. Ein paar Stunden früher tönte schon Stimmungsmusik durch das Dorf. Die „Warm-up“-Gruppe des VCC zog wie jedes Jahr durch die Straßen und erinnerte die Einwohner an den bevorstehenden Umzug und die Karnevalsveranstaltungen der nächsten Wochenenden. Zum Dank gab es hier mal belegte Brötchen, dort mal ein Schnäpschen.

Rosenmontagsball hat Tradition

So steht am kommenden Sonnabend, dem 22. Februar, um 19.30 Uhr der Karnevalsball ins Haus. Der Seniorenkarneval startet am Sonntag, dem 23. Februar, um 14 Uhr und ja, die Velgaster Karnevalisten setzen auch weiterhin auf den Rosenmontagsball, der – einer langen Tradition folgend – diesmal am 24. Februar um 19.30 Uhr über die Bühne geht. Diese berüchtigten drei tollen Tage finden in der Aula des Gemeindezentrums unter dem Motto „Spuk im VCC-Schloss“ statt.

Doch zunächst stand der Termin auf dem Velgaster Bahnhof: Pünktlich rollte die Regionalbahn aus Stralsund auf Gleis 1 ein. Unter dreifach donnerndem „ Velgast – woak up!“ betraten die närrischen Hoheiten, Prinzessin Mia und Prinz Fynn, das Kinderprinzenpaar, sowie Prinzessin Laura und Prinz Clemens, das Prinzenpaar der Erwachsenen, Velgaster Boden.

Prinzenpaare in ihrer Staatskarosse

Die Funken des Velgaster CC sorgen für Stimmung beim Kinderkarneval. Quelle: Helmut Augustyniak

In ihrer offenen Staatskarosse, begleitet von ihren Untertanen, zogen die Tollitäten durch den Ort in Richtung Residenz. Die Sonne schien in voller Pracht, und aus der Prinzenkalesche regnete es Bonbons, was will man mehr.

In der Residenz dann der Einmarsch der närrischen Hoheiten und ihres Hofstaates. Die Gäste konnten die Kostüme nun richtig bewundern. Inzwischen wirbelten die restlichen VCC-Mitglieder im Hintergrund, um die Gäste mit Pfannkuchen und Getränken zu versorgen.

Fasching ist Generationsprojekt

Hier sah man, wie Generationen zusammen ihre Aufgaben erfüllen: Während Gründungsmitglied Brigitte Guttmann mit Tochter Kati Becker und Enkel Julius den Tresen in Schwung hielten, wirbelte Enkeltochter Lara als Funke durch den Saal. Sie sind nicht die einzigen VCC-Familien, in denen die nächste Generation aktiv im Club tätig ist. Was am Kinderfasching am letzten Sonntag Sache war, hatten die Lütten schon am Sonnabend gezeigt. Sie hatten den Saal voll im Griff.

Bei bester Stimmung tobte das junge Narrenvolk durch den Saal. Prinzessinnen, Polizisten, Cowboys, aber auch jede Menge Geister zeigten das ganze Spektrum an Faschingskostümen. Manche Lütten wurden auch von Eltern und Großeltern begleitet.

Kinderfunken sorgten für Stimmung

Die Kinder-Funken des Velgaster CC sorgen für Stimmung beim Kinderkarneval. Quelle: Helmut Augustyniak

Ein Highlight ist beim Kinderkarneval natürlich der Auftritt der Kinderfunkengarde. Und die wird von Susanne Burghardt trainiert und betreut. Die Gruppe wurde von ein paar Jahren neu aufgebaut und wurde für ihren Auftritt gefeiert.

Novum beim Kinderfasching: Der Senioren-Minister hat im Elferrat den Platz für den neuen Kinderminister Malte Raatz frei gemacht. Malte ist schon jahrelang Fan des VCC-Elferrats. Seine Mutti Manuela hat ihm einen Umhang genäht, damit er genauso schick aussieht wie sein Vati Thorsten, der

Malte Raatz (6) lief mit seinem Papa, dem Sportminister, ein. Quelle: Helmut Augustyniak

übrigens Sportminister ist. Zum Kinderkarneval ging nun Maltes großer Wunsch in Erfüllung: Der Sechsjährige durfte mit den Ministern des Elferrates in den Festsaal miteinmarschieren. Sicher nicht das letzte Mal, denn das „ Velgast – woak up!“ beherrscht er schon sehr gut ...

Velgast hat auch große Funken, die werden zu den drei tollen Tagen nun zeigen, was sie draufhaben. Auch hier gibt es Zuwachs, über den sich der VCC natürlich riesig freut. Die Funken trainieren sich selbst, Koordinatorin ist Theresa (Resi) Dreblow.

Derweil laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, am letzten Freitag war Generalprobe, jetzt wird noch an den vielen Kleinigkeiten gefeilt, damit es dann am Samstag so richtig spukt im Velgaster Schloss.

Von Helmut Augustyniak und Ines Sommer