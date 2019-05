Niepars

Ein Dreikampf um den Bürgermeisterposten in Niepars – das ist in den Gemeinden der Amtsbereiche rund um Stralsund einmalig. Aber auch nicht die große Überraschung, denn immerhin finden hier drei ehemals eigenständige Kommunen das erste Mal zu gemeinsamen Wahlen zusammen.

Amtsinhaberin Bärbel Schilling

Amtsinhaberin Bärbel Schilling will es noch einmal wissen und geht für die Wählergemeinschaft ins Rennen. Seit zehn Jahren leitet sie die Geschicke der Nieparser Kommune. „Ich hab mich dazu entschlossen, weil ich einige Dinge noch zu Ende bringen möchte“, sagt die 71-Jährige und nennt zum Beispiel die Unterstützung beim Kita-Neubau oder die Sanierung des Sportplatzes.

Ganz wichtig ist Bärbel Schilling, die einst als Lehrerin an der Nieparser Schule arbeitete, dass die Fusion mit Kummerow und Neu Bartelshagen gelingt. „Das ist eine Riesenaufgabe, denn die beiden Gemeinden sollen sich bei uns gut aufgehoben fühlen. Für Kummerow steht die Lösung des Löschwasserproblems an, außerdem haben wir die Entwicklung des Hafens Zühlendorf auf der Uhr.“ In Niepars sei die Digitalisierung und die weitere Modernisierung der Schule ebenso ein Thema wie das Schaffen von Bauplätzen für junge Familien, zum Beispiel im Wohngebiet westlich der Gartenstraße. Der Bau des Radweges und die Unterstützung der Feuerwehr seien ebenfalls Dauerthemen.

Herausforderer Werner Müller ( CDU )

Wie schon vor fünf Jahren wird Bärbel Schilling von einem Christdemokraten herausgefordert. Diesmal ist es Werner Müller aus Duvendiek, der Anlauf nimmt, auf den Bürgermeisterstuhl zu klettern. Der 64-Jährige ist Beamter bei der Rentenversicherung. „Wir wollen für die Feuerwehr ein neues Auto anschaffen. Und wir brauchen Leute, die diese Technik auch fahren können. Zuschüsse zur Führerschein-Ausbildung sind ein Weg.“ Und natürlich wäre es super, wenn es endlich mit dem Radwegbau klappen würde.

Der CDU-Mann, der schon mal kurzzeitig im Kulturausschuss der Gemeinde mitwirkte, kommt ursprünglich aus Berlin. „Ich bin aber schon seit 20 Jahren hier heimisch. Übrigens ist es ein Irrglaube, dass die Norddeutschen so herb sind und es einem schwer machen. Also ich wurde hier gut aufgenommen“, so der dreifache Familienvater und Opa, der sich für ein gutes Miteinander in der Gemeindevertretung einsetzen will.

Dritter Bewerber: Andreas Friemel

Dritter Bürgermeisterkandidat ist Andreas Friemel aus Neu Bartelshagen. Der Mann, Jahrgang 1959, hat seine Unterlagen als Einzelbewerber beim Wahlvorstand abgegeben.

Neue Abgeordnetenrunde hat 17 Sitze

17 Sitze wird die neue Gemeindevertretung Niepars haben, stark gewachsen, weil nun auch Kummerow und Neu Bartelshagen zur großen Gemeinde Niepars gehören. Entsprechend lang ist auch die Kandidatenliste fürs neue Parlament. Insgesamt finden sich 44 Vorschläge auf der Liste der ersten gemeinsamen Kommunalwahl. Trotz Großgemeinde aber weniger als beim Spitzenreiter Steinhagen, dort gehen am Sonntag 55 Bewerber ins Rennen.

Größte Gruppe ist die Freie Wählergemeinschaft Niepars mit 21 Männern und Frauen, darunter drei aus Kummerow und Wüstenhagen, einer aus Neu Bartelshagen. Die Christdemokraten, in Niepars nach dem Machtverlust 2009 seit zehn Jahren konstant zweitstärkste Kraft, schicken 14 Kandidaten ins Rennen, die alle aus Niepars, Zansebuhr, Martensdorf und Duvendiek kommen.

Doch auch die Linke hat durch die Fusion der drei Gemeinden an Stärke gewonnen und schickt acht Bewerber um ein Abgeordnetenmandat in die Abstimmung. Fünf kommen aus dem Bereich Neu Bartelshagen, zwei aus Niepars, einer aus Kummerow. Alleinkämpfer ist Bernd Sagert aus Neu Lassentin für die SPD.

Man darf gespannt sein, ob die Kandidaten aus den beiden ehemals eigenständigen Gemeinden Kummerow und Neu Bartelshagen den Sprung in die neue Abgeordnetenrunde schaffen, entscheiden dafür ist natürlich auch die Wahlbeteiligung in den Wahllokalen dort.

Steht die neue Gemeindevertretung, gibt es in beiden Ortsteilen, nämlich Kummerow und Neu Bartelshagen, noch einmal eine Abstimmung: Dann wird der Ortsteil-Bürgermeister gewählt, oder wie es in der Kommunalverfassung heißt: Ortsvorsteher.

Diese Bürger wollen ins Gemeindeparlament

CDU: Werner Müller, Andrea Baranowski, Renaldo Steffen, Mirella Vinke, Rudolf Johst, Kay Lüpke, Steffen Schuldt, Mechthild Gibbels, Elke Meißner, Jan Wirth, Jürgen Medrow, Wolfgang Vetter, Axel Dittrich und Oliver Dewald. Die Linke: Horst Badendieck, Dr. Karsten Lucas, Laura Behrens, Sabine Wojciechowski, Edeltraut Sieminewski, Ute Girod, Christa Nowack, Thomas Wojciechowski. SPD: Bernd Sagert. Wählergemeinschaft: Bärbel Schilling, Gerald Harport, Matthias Horn, Rolf Mathiszik, Klaus Tippelmann, Dirk Fürboter, Norbert Meinke, Dirk Hedtke, Jeanette Kretschmer, Sylvia Schumacher, Ines Meinke, Thomas Kette, Franz Hedtke, Enrico Streufert, Ursula Albrecht, Angelika Bigalke, Torsten Lass, René Krüger, Marcel Streufert, Jörg Becker und Ina Schiffke.

Kandidaten in Wendorf, Pantelitz, Lüssow und Jakobsdorf WENDORF

Bürger für Wendorf: Heinz-Werner Jennek, Aurel Hagen, Steffen Braun, Jörg Stendorf, Christian Rickert, Karin Utesch, Heidi Waschki, Conny Thämlitz, Rainer Rudat, Björn Böttcher, Wilfried Bräunig. Einzelbewerber: Manfred Haase, Detlef Schütt. Für das Amt des Bürgermeisters kandidiert Amtsinhaber Heinz-Werner Jennek (parteilos, Jahrgang 1960). Er wird herausgefordert von Einzelbewerber Detlef Schütt (Jahrgang 1965). Der kaufmännische Angestellte wohnt in Groß Lüdershagen. PANTELITZ

CDU: Dirk Hauschild, Carsten Thies-Mackeprang, Wolfgang Ottensmeier. Gemeinsam für Pantelitz: Evelyn Schlör, Steffen Kutschinski, Thomas Warnitschke, Andreas Kuhr, Dieter Goluch, Tino Rupp, Uwe Zinke, Cathrin Mackeprang, Kathleen Plümer, Christian Wenzel und Fred Schulz-Weingarten. Amtsinhaber Fred Schulz-Weingarten geht für die Wählergemeinschaft wieder Bürgermeisterkandidat ins Rennen. LÜSSOW

CDU: Thomas Kamphues, Anton Gromnitza, Hans-Walter Blunck, Anja Eisenhut, Sebastian Rotscher, Daniel Höft, Raik Boy, Mathias Zeitke, Kati Ross, Maximilian Eisenhut, Lutz Kaempf. Bürger für Bürger: Jean Gappa, Stefan Schultz, Frank Grimm, Hartmut Jeske, Hans-Joachim Masloboy, Roswitha Rzeppa, Wilhelm Koch, Artur Weiß, Klaus Rademacher, Gerald Neumann. Bürgermeister möchte Amtsinhaber Thomas Kamphues werden, der erneut für die CDU ins Rennen geht. JAKOBSDORF

CDU: Iris Basinski, Norbert Bähr, Henry Bennemann, Herbert Burmeister, Ulrike Forchhammer-Hölscher, Thomas Kasten, Veronika Packebusch, Karin Ramin. SPD: Beatrix Hegenkötter, Wolfgang Hegenkötter. Einzelbewerber: Thomas Arndt. Bürgermeister: Amtsinhaberin Iris Basinski kandidiert wie in den Vorjahren für die CDU.

