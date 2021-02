Stralsund

Alle reden von Kita-Notbetreuung, Homeschooling oder Präsenzunterricht –alles Themen, die in Corona-Zeiten intensiv beleuchtet werden müssen. Doch was ist mit Jugendarbeit und Jugendhilfe?

Während ambulante Angebote in Klubs oder Begegnungsstätten längst dem Kontaktverbot zum Opfer fielen, quälen sich hier Heilerzieher, Sozialpädagogen und Erzieher zum Beispiel durch den pandemie-bestimmten Alltag in Wohngruppen und suchttherapeutischen Häusern.

Trotz Corona kein Abbruch der Therapie

„Wir können unsere Einrichtungen ja nicht einfach zumachen, da werden Menschen betreut, die Hilfe brauchen. Gerade jetzt. Man kann so eine Therapie nicht abbrechen. Also mussten wir uns überlegen, wie wir das trotz Corona leisten wollen und können“, sagt Sophie Kapust, Leiterin von Phoenix, einer therapeutischen Wohngemeinschaft für Jugendliche mit Problemen in puncto Alkohol, Drogen und Medikamenten beim Chamäleon-Verein in Stralsund.

In der Wohngruppe werden zurzeit sieben Jugendliche betreut – zwei Mädchen und fünf Jungen. Die 15- bis 19-Jährigen haben eine Konsumvergangenheit. „Mal sind es die Eltern, die Hilfe für ihre Kinder suchen, aber auch Richter finden, dass Therapie besser ist als Strafe“, zählt Familientherapeutin Manja Bräuer die zwei Wege auf, auf denen die Jugendlichen ins „Phoenix“ kommen.

Chamäleon betreut 33 Jugendliche in verschiedenen Wohngruppen Aus einer Selbsthilfegruppe gründete sich am 19. April 1995 der Chamäleon-Verein, damals nur für ehrenamtliche Tätigkeit. Am 1. April 1997 erfolgt mit einer ABM der Start für Suchtprävention und Suchtberatung in Stralsund. In den Folgejahren ging es Schlag auf Schlag. 2000 wurde die erste suchttherapeutische Einrichtung in Stralsund eröffnet: „Twist“. Mit „La Vida“ kam im Juni 2004 die Suchtnachsorge dazu. Im Mai 2004 erfolgte der Einzug der Geschäftsstelle und der Beratungsangebote in die Frankenstraße 43. Im Februar 2008 nahm die verhaltenstherapeutische Einrichtung „Kaktus“ in Martensdorf die Arbeit auf. 2014 wurde mit „Phoenix“ die 2. suchttherapeutische Wohngruppe ins Leben gerufen. 2018 startet das betreute Wohnen „cocu“ in Martensdorf. Zum 1. Januar 2021 zog die Chamäleon-Geschäftsstelle von Stralsund nach Bremerhagen um, gleichzeitig wurde „La Vida“ geschlossen. Dafür erfolgte in Martensdorf eine Kapazitätserweiterung, zudem wurde das Konzept der Einrichtung in Richtung Nachsorge mit therapeutischen Angeboten geändert. Name der Einrichtung nun „Man Tau“. Chamäleon ist mittlerweile quasi ein mittelständisches Unternehmen, denn der Verein zählt 45 Mitarbeiter – von Pädagogen, Therapeuten, Erziehern bis hin zu Leitung, Verwaltungsmitarbeitern und Hausmeister. In allen stationären Einrichtungen, für die Geschäftsführerin Birgit Rubbert den Hut auf hat, stehen 33 Plätze zur Verfügung. Zweites Standbein des Vereins ist die ambulante Jugendarbeit und Jugendhilfe. Der Bereich unter Leitung von Maren Bittner mit noch einmal 12 Fachkräften ist Mitte Januar in die Alte Richtenberger Straße 10 gezogen und bleibt in Stralsund. Dort befinden sich Erziehungsberatungsstelle, die ambulante Betreuung, Sucht- und Medienprävention sowie die Beratungsstelle zur Förderung der sexuellen Gesundheit unter einem Dach. iso

Jugendliche aus ganz Deutschland in Stralsund

Da geht es einerseits darum, aus dem gewohnten sozialen (Sucht)Umfeld rauszukommen. Deshalb wohnen nun junge Leute aus Bremen, Leipzig, Ueckermünde oder kleinen Orten in Sachsen-Anhalt in der Stralsunder Einrichtung. Und dann kommt der zweite Schritt: Die jungen Leute müssen wieder lernen, dass der Tag Struktur bekommt. Gar nicht so einfach in Zeiten von Distanzunterricht.

„Ich muss mich jeden Tag um 8.15 Uhr in der Schule melden. Dann bekommen wir unsere Aufgaben“, erzählt Richard von Malleck, der alle möglichen Drogen konsumiert hat. Sachkunde, Bio, Geografie, Geschichte, Mathe, Deutsch, ja sogar Sport und Werkstattaufgaben sind da zu erledigen. Doch Richard, der schon zum zweiten Mal im „Phoenix“ ist, hat diesmal ein festes Ziel vor Augen. „Ich will Tischler werden. Die Bewerbung für eine Lehrstelle läuft“, sagt er und berichtet, dass er in Stralsund den Hauptschulabschluss gemacht hat und jetzt freiwillig in der Produktionsschule am Unterricht teilnimmt.

Rücksicht nehmen – nicht immer leicht

Manja Bräuer kann ein Lied von Homeschooling singen. „Das ist sehr anstrengend, und wir haben gemerkt, dass das Pensum zunimmt.“ Manchmal habe man schon den Eindruck, da wird viel beschäftigt und wenig gelehrt, zumal oft das Feedback fehle. „Da sind unsere Leute hier schon manchmal gereizt. Aber sie müssen eben lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen...“ Gut finden die Sozialpädagogen und Therapeuten, dass ihr Arbeitgeber von Anfang an festgelegt hat, dass im Haus, in der „großen Familie“, kein Mundschutz getragen werden muss.

Nur eine halbe Stunde Ausgang

Doch das größte Problem in Corona-Zeiten ist der reduzierte Ausgang. „Ich habe nur eine halbe Stunde. Da laufe ich dann bis zum Kreisel. Mehr geht nicht. Kontakt zu meinen Stralsunder Kumpels darf ich nicht haben. Im Haus lenken wir uns auch mal mit Sport ab, aber trotzdem hoffe ich, dass Corona bald vorbei ist“, sagt Richard. Die jungen Leute hängen sich auf der Pelle, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. „Da ist die Lunte natürlich viel kürzer als sonst. Man geht sich schneller auf die Nerven, es rumst öfter“, so Manja Bräuer (43) über die letzten Wochen im Haus.

Jeder muss Dienste übernehmen

Eine ständige Herausforderung für Erzieher, Therapeuten und Pädagogen, die zwangsläufig auch mal an ihre Grenzen kommen. „Ein großer Vorteil in der Arbeit mit dieser Truppe ist, dass sich die Jugendlichen schon lange kennen, sie sind schon auf dem Weg, sich für ein Leben ohne Drogen vorzubereiten“, sagt Sophie Kapust (35) und berichtet von Justin, der gerade seine Koch-Lehre im Torschließerhaus begonnen hat. Gut für alle, denn er steht auch in der Wohngruppe gern am Herd – und instruiert die anderen zum Kartoffelschälen oder Gemüseputzen. Und dann gibt es ja noch die täglichen Dienste, für die alle eingeteilt werden – vom Treppewischen über den Küchendienst bis zum Badputzen. Wer kneift und gammelt, bekommt Minuspunkte, und die könnten sich auf den nächsten Ausgang auswirken.

Keine reguläre Schule, minimaler Ausgang, keine oder nur sehr wenige Heimfahrten zu den Eltern und Geschwistern – die Phoenix-Bewohner haben dafür nur einen Slogan parat, und weil er alles aussagt, ist er auf ein Schild gebannt: „Fuck Corona“.

Von Ines Sommer