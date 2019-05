Stralsund

In Stralsund ist ein mutmaßlicher Drogendealer gefasst worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ging er den Beamten bereits am 28. Mai ins Netz. Demnach hatte ein Polizist am Vormittag durch das Fenster des Polizeihauptreviers in der Böttcherstraße einen jungen Mann beobachtet, der telefonierend mit einem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs war. Mit einem Kollegen eilte der Beamte nach draußen und stoppte den Radler.

Fluchtversuch vereitelt

Während der Kontrolle sprang der 19-jährige Stralsunder plötzlich wieder auf den Sattel und flüchtete. Die beiden Beamten konnten ihn jedoch erneut stellen. Im Anschluss fanden sie bei ihm mehrere kleine Tütchen mit einer Substanz, bei der es sich vermutlich um Rauschgift handelt, einige Pillen und eine Feinwaage. Der 19-Jährige wurde fest genommen und von der Kripo vernommen.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Gegen den Mann wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er wieder freigelassen.

Pressemitteilung der Polizei

Jens-Peter Woldt