Drogerie unterstützt Skaterhalle in Stralsund

Die Drogerie dm in Stralsund unterstützt den Betrieb der Skaterhalle in der Hansestadt. Beide Filialen beteiligten sich an einer bundesweiten Spendenaktion der Drogeriekette. Dabei kamen mehr als 1300 Euro zusammen. Am Montag konnten Mitglieder vom Verein Bike- und Boardsports, der die Skaterhalle betreibt, den symbolischen Spendenscheck in der dm-Filiale in der Ossenreyerstraße entgegennehmen.

Filialen beteiligten sich an bundesweiter Spendenaktion

„Jetzt Herz zeigen“ titelte die von Drogerie-Kette initiierte bundesweite Aktion zur Unterstützung von sozialen Projekten, die gerade in der Corona-Zeit einen wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt leisten. Das Unternehmen spendete einen Teil des Umsatzes, der am 28. September erzielt wurde. Exakt 1345,56 Euro kamen bei Aktion in den beiden Stralsunder dm-Filialen im Tribseer Center und in der Ossenreyerstraße zusammen, bestimmt für den Betrieb der Skaterhalle.

Geld aus dem Strategiefonds

Der Betreiberverein der Skaterhalle war durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die Halle musste deswegen schließen. Die Einnahmen blieben aus, Mietkosten liefen aber weiter. Bike- und Boardsports musste Reserven anzapfen. Nicht nur die Drogerie dm sprang dem Verein zur Seite. Vor allem eine Spendenaktion über die Sparkassen-Plattform 99 Funken trug dazu bei, die finanziellen Schwierigkeiten zu überwinden und den betrieb der Skaterhalle zu sichern. Zudem kann Stralsund für die Skaterhalle 23 000 Euro aus dem Strategiefonds des Landes abrufen. Das Geld hatte CDU-Landtagsabgeordnete Ann Christin von Allwörden für die Halle beantragt. Es wurde bewilligt, ist aber nicht für Miete und Personal, sondern für das Beschaffen von neuem Material und für die Reparatur von Rampen bestimmt.

