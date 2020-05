Drohende Pleitewelle: Wirtschaftsexperten um Landrat Kerth wollen Jobs retten 

Stralsund

Weniger Gäste in den Cafés, weniger Geld im Portemonnaie: Für viele Einwohner im Landkreis Vorpommern-Rügen sind die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise spürbar. Immerhin konnte laut Experten bis jetzt eine Pleitewelle abgewendet werden. Doch trotz der Lockerungen bleibt die Lage dynamisch, an der Ostsee geht die Angst vor einer tiefen Wirtschaftskrise geht um. Deshalb hat Landrat Stefan Kerth ( SPD) Anfang Mai ein ungewöhnliches Bündnis ins Leben gerufen, das den Arbeitstitel „ Wirtschaftsbündnis Vorpommern-Rügen“ trägt.

Das lockere Gremium vereint Spezialisten aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Ziel ist laut Kerth dabei eine Analyse der Wirksamkeit der bisher angewendeten Schutzmaßnahmen, eine Früherkennung wirtschaftlicher Trends und das Abklären eigener Möglichkeiten zur Stärkung der regionalen Wirtschaft. „Wir müssen möglichst viele Firmen und Jobs erhalten“, sagt Kerth.

Anzeige

Kaum reguläre Kündigungen

Denn eine Bestandsaufnahme des ersten Treffens hätte gezeigt: Viele der rund 75 000 Jobs in Stralsund und dem Umland von Ribnitz-Damgarten, über Grimmen bis hin zum Kap Arkona auf der Insel Rügen sind bedroht. „Bisher gab es kaum reguläre Kündigungen“, sagt Kerth.

Weitere OZ+ Artikel

„Jedoch wurden rund 20 000 Anzeigen wegen Kurzarbeit gestellt.“ Heißt: Fast jeder vierte Arbeiter wurde nach Hause geschickt und hat am Ende des Monats weniger Geld. „Das Gastgewerbe ist besonders stark betroffen“, berichtet Ralph Langkammer, der in der Kreisverwaltung den Bereich Regionalentwicklung verantwortet.

Kurzarbeit und Soforthilfen hätten die Insolvenzen noch nicht verhindert, sondern bisher nur aufgeschoben. „Der Weltuntergang droht im dritten Quartal“, mahnt Langkammer nachhaltigen Handlungsbedarf an.

Immobilienwirtschaft und Handwerk laufen noch gut

Ähnlich sieht es Torsten Grundke, Vizepräsident der Industrie und Handelskammer zu Rostock ( IHK) und Inhaber des Stralsunder Media Marktes. „Die Pleitewelle wurde aufgeschoben“, sagt er. „Ab dem dritten Quartal werden wir viele Konkurse in der Wirtschaft erleben, in der Gastronomie aber auch im Handel. Vieles ist wieder möglich, trotzdem erleben wir derzeit eine Kaufzurückhaltung.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Dazu trage die Angst vor Arbeitslosigkeit sowie das weniger gewordene Geld durch Kurzarbeit bei. „Wir sind abhängig vom Tourismus“, sagt Grundke. „Er läuft langsam an. Aber die Preise steigen enorm, was zu weiteren Verlusten im späterem Verlauf führen wird.“ Gut laufe derzeit noch die Immobilienwirtschaft und das Handwerk. „Dort werden vielen Aufträge abgearbeitet“, erklärt Grundke.

Weniger Aufträge im Handwerk ab dem 4. Quartal

„Das Handwerk rechnet ab dem 4. Quartal und in den ersten Quartalen 2021 mit einem deutlichen Auftragsrückgang“, sagt Uwe Ambrosat, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft und weiterer Teilnehmer der Denkfabrik „ Wirtschaftsbündnis VR“. „Da gilt es die Weichen zu stellen um gegenzusteuern. Wir können als Region gestärkt aus der Krise hervorgehen.“ Dabei sei es wichtig abgestimmt vorzugehen, die neue Runde sei eine gute Basis.

„Die strukturellen Probleme werden auch nach der Krise vorhanden sein“, sagt er. „Wir haben einen hohen Altersschnitt der Mitarbeiter im Handwerk – und einen enormen Bedarf an jungen Nachwuchshandwerkern.“ Ein Ziel sei daher weiterhin, die Region gemeinsam und attraktiv nach außen zu vertreten. „Daher investieren wir auch weiterhin in das Welcome Center“, sagt Kerth.

Ein Trend, der mit der Krise offenbar einhergeht, ist die „Stadtflucht“. Dieses Bild bestätigt auch Grundke. „Ich erhalte tatsächlich Bewerbungen aus Ballungsräumen und Metropolen“, sagt er. „Diese erkennen in MV ein Land, in dem man gesünder leben kann, gerade in der heutigen Corona-Zeit.“

„Müssen jetzt gucken, wie sich die Arbeitswelt verändert“

„Nicht jeder weiß, wie es um die andere Branche steht“, sagt Volker Schulz, Regionsvorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DBG) für Vorpommern. „Daher ist das Bündnis mit seinen unterschiedlichen Akteuren eine gute Sache. Wir müssen jetzt gucken, wie sich die Arbeitswelt verändert.“ Der Landkreis allein könne solche Strukturen nicht schaffen, jedoch aber anschieben.

„Als Gewerkschaft achten wir darauf, dass auch in der Krise nicht einfach alle Arbeitnehmerrechte ausgehebelt werden“, sagt Schulz. „Man muss in der Krise nicht immer gleich dicht machen“, sagt er. „Man kann sich Beratung holen. Es braucht unternehmerische Phantasie“, sagt Schulz.

Dazu gehöre neben der Kurzarbeit auch eine strategische Umschulung der Mitarbeiter für eine veränderte Arbeitswelt. Denn schon jetzt ist klar. „Diese Krise hat unsere Leute hart getroffen““, sagt Schulz. „Kurzarbeitergeld ist im Niedriglohnland MV für die Betroffenen ein empfindlicher Einschnitt“, deswegen würde der DGB jetzt darauf drängen, dass das Land rückwirkend aufstockt.

Bündnis braucht eine Vision von der Zukunft

Nach der Ist-Analyse bei der ersten Zusammenkunft soll mehr auf Zukunft gestellt werden. „Wichtig ist, dass das Bündnis in die Zukunft denkt, um die Corona-Folgen zu mindern und die regionale Entwicklung für die Zeit nach Corona zu gestalten“, formuliert Rolf Kammann, Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern den Anspruch.

So diene das Wirtschaftsbündnis der Entwicklung von Lösungsansätzen und könne als beratendes „Organ“ wesentlich dazu beitragen, für die gesamte Regionalwirtschaft wirksame Maßnahmen umzusetzen. „Obwohl der Lockdown schon zwei Monate her ist, befinden wir uns in einer frühen Phase der Krise“, mahnt Kammann an.

„Es muss aber mit weiteren Einschnitten gerechnet werden. Angesichts vieler schwer prognostizierbarer Rahmenbedingungen, werden wir noch lange mit den wirtschaftlichen Folgen zu tun haben.“

Mehr lesen:

Von Kay Steinke