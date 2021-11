Hohendorf

Die einzigartigen Interpretationen großer Werke bekannter Komponisten durch das Pianisten-Duo Shalamov belohnte das Publikum am Ende des Abends mit anhaltendem Applaus im fast ausverkauften Saal des Schloss Hohendorf. Die besonders beeindruckenden Klänge des Konzertes „From sunrise to dawn“ erzeugen die Künstler durch die Aktivierung der Hammer direkt an den Saiten des offenen Instrumentes – einem Konzertflügel der Marke Bösendorfer.

Das Duo setzte für sein Konzert auf die großen Komponisten Bach, Beethoven & Co, die sie vierhändig interpretierten und gaben nebenbei auch immer wieder Einblicke in die Motivation zu ihren Versionen. „Wir sind mit einem Koffer voller Literatur und Noten vor einer Woche ins Schloss eingezogen, mit dem wir ein musikalisches Programm von mehr als fünf Stunden hätten vorbereiten können“, erklärte Nikolay Shalamov. „Und wir freuen uns, dass wir offensichtlich die richtige Auswahl getroffen haben.“

„Vor dem Konzert waren wir schon sehr aufgeregt und gespannt darauf, wie das Publikum auf unsere neue Interpretation dieser bekannten Komponisten reagiert“, sagte Alina Shalamova. „Wir genießen die ruhige, entspannte Umgebung inmitten der Natur und auch die lockere und herzliche Atmosphäre im Schloss, das wir inzwischen schon unser zweites Zuhause nennen können“, berichtet sie begeistert. „Diese Umgebung hat uns veranlasst, gerade für dieses Konzert keine Grenzen der Interpretation zuzulassen und ganz unseren Empfindungen für die Musik zu folgen.“

Das Duo Alina und Nikolay Shalamov kann sich längst zu den bedeutendsten Klavier-Duos zählen, das auch in internationalen Konzerthäusern, wie der Hamburger Elbphilharmonie gespielt hat oder im letzten Jahr mit einem virtuell übertragenden Silvesterkonzert im leeren Leipziger Gewandhaus beeindruckt und überzeugt hat.

„Wir freuen uns, dass wir dieses herausragende Künstler-Paar durch den Aufenthalt im Schloss dabei unterstützen konnten, sich auf ihre eigene Weise musikalisch weiter zu entfalten“, sagte Dr. Manfred Kahl, Initiator des Schlosses. „Was wir heute Abend gehört haben wird in keinem der großen Konzerthäuser mit diesem Enthusiasmus und dieser Einzigartigkeit je zu hören sein”, meint er.

Besonders freut sich Christiane Hensel-Gatos, Mit-Initiatorin des Schlosses Hohendorf, über das endlich wieder große Interesse und dem Wunsch, bei Konzerten live dabei sein zu können. „Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei und wir merken, dass es noch immer Unsicherheiten auf Seiten des Publikums gibt, die die Gästezahlen zu Konzerten noch immer nicht boomen lässt“, erklärte sie. Sie hofft jedoch, dass eine 3G-Regelung und ein ausgereiftes Hygienekonzept des Schlosses das Publikum nach einer langen Kultur-Abstinenz wieder überzeugen.

Das nächste Konzert im Schloss Hohendorf gibt es am 20. Februar mit dem Abschlusskonzert der Absolventen der Meisterklasse für Viola der Brahmsgesellschaft Stralsund.

Von wbk