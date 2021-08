Stralsund

Ein Virus und das Klima revoltieren, die Menschen vereinzeln sich zusehends, leben wie in einem Kokon teilweise sozial distanziert neben einander oder bauen Mauern der Zwietracht zwischen sich auf. Das ist die gesellschaftliche Bestandsaufnahme als Ist-Zustand, den die junge ungarische Choreografin Viktoria Kohalmi und der Stralsunder perform(d)ance-Nestor Stefan Hahn als Basis für ihr gemeinsames Tanzstück „Überleben“ zugrunde legen.

Die Premiere von „Überleben“ am Freitagabend in der Alten Eisengießerei zeigte die mögliche drastische Fortschreibung dieses gesellschaftlichen Dilemmas, in dem sich gerade der gesamte Globus bewegt. Das aufwändige Bühnenbild und die Kostüme von Xenia Hufschmidt und Annett Hunger taten ihr übriges, um der dystopischen Szenerie optisch die Dornenkrone aufzusetzen.

Leben in der Zoom-Box: Still aus dem Tanzstück „Überleben“ in der Alten Eisengießerei Stralsund. Quelle: Christian Rödel

Tänzer in Zoom-Boxen auf der Bühne

Die Mitwirkenden der Jugendkompagnie von perfom(d)ance bewegten sich zunächst in ihren Boxen, die wie kleine Screen-Quadrate einer Zoom-Konferenz wirkten. Grell-bunte Video-Projektionen (grandios zusammengestellt von Karolina Serafin) aus Nachrichtenbildern huschen stakkatoartig über die zur Leinwand werdende zweistöckige Bühnenkonstruktion und verkörpern das um sich greifende Unheil auf dieser Welt.

Wie ein Tanz auf kontaminiertem Sand

Die sich dazu gesellenden Beats, Rhythmen und flächigen Klangteppiche von Sebastian Serpell untermalen akustisch die apokalyptische globale Situation und treffen emotional ins Mark. Plötzlich werden die jugendlichen Akteure nahezu heraus geschleudert aus ihren Boxen mit dem sie noch zuvor ein wenig schützenden Kokons – doch die Welt, in der sie sich fortbewegen wirkt lebensfeindlich. Fast barhäutig finden sie sich auf einem offenbar kontaminierten Sandboden wieder. Verdreckt, ausgezehrt und entmutigt bewegen sie sich krauchend fort – es scheint alles aussichtslos zu sein.

Eine Szene aus dem Tanzstück „Überleben“. Quelle: Christian Rödel

Die Stimmung hellt sich etwas auf, als plätschernde Wasserklänge und Vogelgezwitscher im Urwald an ihre Ohren dringen. Ein letzter klarer Bach fließt zu ihren Füßen entlang, und die Jugendlichen laben sich am Quellwasser. Es bleibt offen, ob sich noch alles zum Guten wenden kann. Es ist ein harter Stoff, den dieses Stück vermittelt, um auf das drohende Welteninferno zu verweisen.

Viel Beifall vom begeisterten Publikum

Das Publikum feierte die Premiere mit tosendem Beifall und musste sich hinterher seinen eigenen Reim auf die Konsequenzen des eigenen täglichen Handelns machen. Die persönliche Ökobilanz oder besser der ökologische Fußabdruck können zur Gewissensfrage werden, um das eigene Konsumverhalten zu hinterfragen. Fleisch aus Massentierhaltung, Billigfliegerei und die gedankenlose Wegwerfmentalität gehören auf den Prüfstand. Das ergreifende „Überleben“-Stück wird noch am 3., 4. Und 5. September jeweils um 20 Uhr aufgeführt. Am Sonntag, dem 5. September, wird es zudem eine Extra-Matinee-Vorstellung ab 12 Uhr in der Alten Eisengießerei geben.

Von Christian Rödel