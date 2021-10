E-Roller in Stralsund im OZ-Test: Teuer und sinnlos, aber ein riesiger Spaß

Stralsund

Ob die Welt darauf gewartet hat? 100 E-Roller stehen seit Freitag an mehreren Ecken in der Hansestadt zum Ausleihen bereit. Weil sie nun mal da sind, will ich unbedingt wissen, wie es ist, mit den Dingern durch Stralsund zu düsen. Auf die Plätze, fertig, Selbsttest!

Meine größte Sorge: Ist das System so idiotensicher, dass selbst ich damit zurechtkomme? App runterladen – okay. Daten eingeben – ja ja. Zahlungsmethode auswählen – Kreditkarte oder PayPal? – und dann Geld aufs Profil laden. Je größer der Betrag, desto mehr legt der Anbieter oben drauf. Weil ich weiß, dass bei 25 Cent pro rumgerollerter Minute schnell ein hübsches Sümmchen zusammenkommt, entscheide ich mich für 50 Euro. MIR Solutions, der E-Scooter-Verleih mit Sitz in Rostock, gibt 15 Euro dazu. Danke. Bis hier hin alles kein Problem.

Für die E-Scooter in Stralsund gibt es keine festen Standorte. Allerdings dürfen sie nicht in der Altstadt abgestellt werden. Einzige Ausnahmen: Am Pavillon am Neuen Markt und auf der Freifläche Seestraße/Fährstraße. Quelle: Kai Lachmann

Unsicher, wackelig, aber sofort bereit, Tempo zu machen

Am Neuen Markt vorm Toilettenpavillon warten fünf schicke schwarze Gefährte, vorne auf der Stange steht dicke „Moin“ drauf. Nicht unsympathisch. Die App klärt mich über alles auf. Ich soll einen QR-Code scannen, der am Lenker angebracht ist. Und dann könnte es auch schon losgehen. Aber ich bin ein bisschen aufgeregt, immerhin habe ich so etwas noch nie gemacht. Kleinlaut frage ich mich: „Äh... und nun?“

Ein älteres Ehepaar neben mir blickt erst skeptisch auf die Roller, dann erwartungsfroh zu mir. Jetzt bloß nichts Blödes machen. Ich tue so, als wollte ich das Teil eh gerade nur betont locker ein paar Meter um die Ecke schieben und verschwinde aus dem Blickfeld meines Publikums. Tief durchatmen. Ich stelle mich drauf und drücke den „Go“-Hebel am Handgriff. Nichts. Ich wanke, steige ab. Noch mal. Wieder nichts. Kaputt? Muss ich gleich am ersten Tag so ein schrottreifes ... Noch bevor der Gedanke ein Ende findet, rollt das Ding los. Oh oh oh! Ich fühle mich wie ein neugeborenes Reh – unsicher, wackelig, aber sofort bereit, Tempo zu machen.

Das „Cockpit“: QR-Code, Display (ausgeschaltet), Handy-Halterung, Go-Schalter, Blinker-Tasten, Bremsen und eine Klingel mit einem sanften Sound. Quelle: Kai Lachmann

Autos überholen viel zu dicht

Doch das steinige Pflaster in der Marienchorstraße ist ein Graus. Der Roller starr, meine Knie weich, was für ein Geschüttel! Autos überholen mich, ohne viel Abstand zu halten. Nerve ich mehr sie oder sie mehr mich? Zweitrangig, denn auf dem Fußweg dürfte ich eh nicht fahren, es sein denn, er steht auch Fahrrädern offen. So lautet auch die Faustregel: Die Roller dürfen überall da fahren, wo auch Fahrräder erlaubt sind.

So klärt die App den Nutzer auf. Quelle: Screenshot aus der Moin-App

Der Verleiher empfiehlt, einen Helm zu tragen. Gerne hätte ich einen, denn ich fühle mich dem Verkehr ausgeliefert und ungeschützt. Doch dann biege ich in den Frankenwall ein und sofort wird alles besser: Der Radweg ist von der Fahrbahn getrennt, der Untergrund eben. Ein Grinsen macht sich breit. Was für ein seltsames Gefühl: Ich stehe und bewege mich trotzdem vorwärts.

Wichtige Hinweise 100 E-Rollerstehen testweise für ein Jahr in Stralsund an diversen Stellen zum Ausleihen bereit. Nach der Fahrt dürfen die Roller nur in erlaubten Zonen abgestellt werden. Unter anderem der Hafenbereich, Parks und die Altstadt zählen bis auf die Ausnahmen Neuer Markt und Freifläche Fährstraße nicht dazu. Es muss beim Abstellen stets eine freie Gehwegbreite von mindestens 1,60 Metern eingehalten werden. Die Nutzung der Moin-App ist erforderlich. Eine Minute Fahren kostet 25 Cent.

Weiter geht’s. Wohin? Egal.

An den Weißen Brücken fahre ich auf und ab, um den Roller und seine Eigenschaften genauer zu studieren. Der Bremsweg ist kurz, der Wendekreis klein, bei 20 km/h ist Schluss. Robert Meier (28) hält mich an, will auch mal fahren. Der Stralsunder sagt, er hatte selbst mal einen, aber wieder verkauft. Dass es hier nun welche zum Ausleihen gibt? „Finde ich super!“ Er düst los. Ich kann es kaum erwarten, bis er wieder da ist. Er kommt mit einem erfreuten Gesicht zurück: „Macht richtig Spaß.“ Zum Abschied reichen wir uns die Faust.

Robert Meier (28) aus Stralsund wollte auch mal eine Runde mit dem E-Scooter drehen. Quelle: Kay Steinke

Weiter geht’s. Wohin? Egal. Hauptsache nicht über Kopfsteinpflaster. Ich genieße die Sonne, den Fahrtwind und ja, auch die Blicke. Denn E-Scooter sind für Stralsund noch neu. Jüngere Leute gucken interessiert, ältere eher misstrauisch. Ich bleibe respektvoll und passiv. Vorm Intercity Hotel etwa steigen gerade Leute aus dem Bus und latschen auf die Fahrradspur. Meine Devise: Nicht drängeln, locker bleiben, lächeln.

Diese Scooter erfüllen keinen Zweck

Fast zwei Stunden sause ich quer durch Stralsund, vom Bahnhof zur Sundpromenade und weiter zur Rügenbrücke. Der Akku ist noch mehr als halb voll. Alles in allem ein riesiger Spaß. „Geiles Teil!“, denke ich mir. Doch die Laune vergeht mir, als ich es wieder am Neuen Markt abstelle, ein Foto davon in der App hochlade und auf „Fahrt beenden“ klicke: Auf dem Display steht 26,50 Euro. Upsi...

Fazit: Ich frage mich, wofür ich einen E-Roller überhaupt benötigen könnte. Auf dem Fahrrad bringe ich meinen Körper in Wallung. Bin ich bereit, 26 Euro für eine Fahrt auszugeben, steige ich in ein Taxi. Diese Scooter erfüllen keinen Zweck. Sie haben keinen Sinn. Es sind reine Spaß-Mobile. Aber hin und wieder kann man sich das ruhig mal gönnen.

Von Kai Lachmann