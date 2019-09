E-Rollstuhlfahrer bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Barth/Zingst

Der Mann aus Zingst fuhr mit seinem Elektromobil für Senioren (Krankenfahrstuhl) auf der Kreisstraße 25 aus Richtung Zingst und wollte auf die Landesstraße 21 einbiegen. Im Einmündungsbereich kam es aus bislang nicht geklärter Ursache gegen 8.50 Uhr zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten, von links aus Richtung Barth kommenden PKW Toyota.

Der 83-Jährige fiel aus seinem Elektromobil und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei erlitt er Verletzungen am Kopf sowie im Rippenbereich. Rettungskräfte brachten den Zingster in ein Stralsunder Krankenhaus. Die 69-jährige, in Stralsund wohnhafte, Fahrzeugführerin des PKW Toyota blieb unverletzt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 2500 Euro

Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit. Um die Bergung des Elektromobils kümmerte sich ein Angehöriger, während der PKW Toyota durch ein Abschleppdienst geborgen wurde. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn für etwa 30 Minuten halbseitig gesperrt werden.

Von RND/dpa