​E-Scooter ab Oktober in Stralsund: Was man über den Verleih wissen muss

Stralsund

Stralsund ist ab Oktober um ein Mobilitätsangebot reicher. In Kooperation mit der Rostocker MIR Solutions GmbH bringt die Hansestadt ab Freitag, den 1. Oktober, 100 E-Roller an den Start. Zunächst soll der Roller-Verleih im Stralsunder Stadtgebiet über ein Jahr hinweg getestet werden. Die E-Roller stehen hierfür überwiegend auf Gehwegen des öffentlich gewidmeten Straßenraums bereit. Dabei sind keine festen Standorte für die Abholung bzw. Rückgabe vorgesehen. Zuvor hat die Firma ihre Roller bereits in Rostock und in Greifswald an den Start gebracht.

„Das Angebot dient als Ergänzung zum ÖPNV und Radverkehr in der Hansestadt“, sagt MIR-Geschäftsführer Adrian Merker. „Wir wollen mit unserem E-Scooter eine Alternative zum privaten Pkw schaffen und damit einen positiven Beitrag zur Verkehrswende leisten.“ Es handelt sich um ein sogenanntes free-floating-Angebot – man kann den E-Scooter überall im Geschäftsgebiet abstellen, abgesehen von definierten Verbotszonen, d. h. nicht mitten auf dem Weg oder auf der Straße, nicht auf Grünflächen, Feuerwehrzufahrten.

Wo man die Roller abstellen darf

Stralsund hat nahezu die komplette Altstadt als Verbotszone definiert. Ausgenommen sind der Pavillon am Neuen Markt und die Freifläche an der Fährstraße/Seestraße. In Fußgängerzonen, Parkanlagen ist das Parken der Roller ebenfalls generell nicht erlaubt.

Testphase kann frühzeitig beendet werden

Für das Abstellen ist weiterhin eine freie Gehwegbreite von mindestens 1,6 Metern einzuhalten. Im Fall von Verkehrsbeeinträchtigungen behält die Stadt sich vor, E-Roller kostenpflichtig abzuschleppen. Ebenso kann die Testphase frühzeitig beendet werden. „Wir können nicht gänzlich verhindern, dass Roller einmal umherliegen“, erklärt Adrian Merker. „Wir haben natürlich ein Eigeninteresse, dass die Fahrzeuge ordnungsgemäß abgestellt werden. Hierzu gehört auch, dass der Nutzer nach dem Parken ein Foto hochladen muss.“

Das abgestimmte Nutzungsgebiet mit den Verbotszonen Quelle: HANSESTADT STRALSUND

Den Vermietern obliegt es, die E-Roller in einem verkehrssicheren Zustand zu halten. Wenn das Angebot gut angenommen wird und es keine Probleme gibt, wird angestrebt, die Kooperation auch über ein Jahr hinaus zu verlängern, heißt es vonseiten der Hansestadt.

Wie werden die E-Scooter geladen?

Die E-Scooter verfügen über ein Wechselakkusystem. Der Akkutausch ist vor Ort direkt am E-Scooter möglich. Mit einer vollen Akkuladung kann ein E-Scooter bis zu 40 Kilometer weit fahren.

Wie funktioniert die Ausleihe?

Um den E-Scooter zu nutzen, muss man mindestens 18 Jahre alt sein. Entsperrt werden kann dieser über die Moin-App. Grundsätzlich ist eine Entsperrungsgebühr pro Fahrt von einem Euro fällig. Die Kosten pro Fahrtminute belaufen sich auf 0,25 Euro, eine Parkminute während der Fahrt kostet 0,15 Euro.

Neben seinen E-Scootern bietet der Rostocker Anbieter auch zwei Carsharing-Fahrzeuge in Stralsund unter der Marke YourCar an. Diese stehen auf privaten Parkflächen in der Barther Straße und der Heilgeiststraße.

