E-Scooter nun auch in Stralsund: Ab wann die Roller zur Verfügung stehen

Stralsund

Auch Stralsunder können künftig elektrische Tretroller – sogenannte E-Scooter – leihen. Nachdem die Firma MIR Solutions GmbH ein entsprechendes Angebot zuletzt auch nach Greifswald gebracht hatte, sollen ab Freitag auch in Stralsund 100 E-Scooter zur Verfügung stehen. Es handele sich zunächst um einen einjährigen Testbetrieb, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Das Unternehmen ist mit seinen E-Scootern neben Greifswald und Stralsund auch in Rostock und Schwerin präsent. In Stralsund hatte es zuvor schon Car-Sharing-Angebote gegeben. Abgesehen von Ausnahmen ist das Abstellen der Roller in Fußgängerzonen, Parkanlagen und der Altstadt in Stralsund nicht erlaubt.

Von dpa