Windstrom nach Süddeutschland

Groß Lüdershagen

Ein symbolischer Knopfdruck und mit leisem Zischen und unter knisterndem Elektrogebrutzel schlossen sich die Stromkreise. Im neuen Umspannwerk in Groß Lüdershagen war das letzte Hochspannungsfeld für den Bereich Grimmen-Lüdershagen I ans Netz gegangen. Gemeinsam mit Michael Kaiser, Geschäftsführer der E.dis Netz GmbH und Stefan Kerth ( SPD), Landrat Vorpommern-Rügen hatte auch Ottmar Wallauer auf den Knopf gedrückt.

Neue Herausforderungen durch Ausbau der Windkraft

Für den Bereichsmeister des Umspannwerkes gingen damit gleichzeitig auch 47 Berufsjahre als Elektriker zu Ende, die einst mit der Lehre im Kernkraftwerk Lubmin begonnen hatten. „Für mich ein Tag mit durchaus gemischten Gefühlen“, sagte der Elektro-Meister. Wallauer hatte bereits im Dezember 1980 den Vorgänger des neuen Umspannwerkes mit ans Netz gebracht und es in den letzten vier Jahren wieder abgebaut. „Das alte Umspannwerk war gut gewartet und hätte es vielleicht noch etwas gemacht“, sagte der Bereichsmeister. „Aber so ist das eben. Die Technik hat sich weiterentwickelt und mit dem zunehmenden Ausbau von Windrädern und Photovoltaik-Anlagen müssen auch immer größere Strommengen verteilt werden.“

Unter laufendem Betrieb umgebaut

Die Herausforderung für Wallauer, seine Kollegen und die Baufirmen bestand darin, dass das Umspannwerk unter laufendem Betrieb umgebaut werden musste. „Was hinten neu aufgebaut worden war, wurde vorne gleich aus dem Betrieb genommen“, sagte Wallauer. Eine knifflige Aufgabe, mit starken Kabeln musste auf dem Betriebsgelände der Strom derweil immer wieder umgeleitet werden.

Von hier aus bekommt Vorpommern Strom

Das alles ohne einen einzigen Bauunfall in vier Jahren, zollte Geschäftsführer Michael Kaiser seinem Team und den beteiligten Firmen Lob. Er hob vor allem die Bedeutung des Verknüpfungspunktes Groß Lüdershagen für die E.dis hervor. Das Umspannwerk verbindet die ankommenden 220 Kilovolt-Leitungen des Höchstspannungsnetzes der 50 Hertz GmbH mit dem E.dis 110 Kilovolt-Netz. „Von Lüdershagen wird über das E.dis-Netz die Region Vorpommern mit dem Hansestädten Stralsund und Greifswald sowie Rügen und Fischland-Darß-Zingst mit elektrischer Energie versorgt“, so Kaiser.

Neun Millionen in Umbau investiert

Dazu kommt: Die neue Anlage, in die die E.dis neun Millionen Euro investiert hat, ist für den Versorger ein wichtiger energetischer Knoten im Zuge der Energiewende. Derzeit werden etwa 210 Megawatt regenerativer Leistung aus Windkraft in Vorpommern in das 220 Kilovolt-Übertragungsnetz eingespeist. Kaiser: „Diese Anlage fungiert als zentraler Sammelknoten für die regenerative Leistung im Nordosten.“ Von hier aus wird also der Grünstrom über das nationale Verteilernetz in die energiehungrigen Ballungsgebiete in West- und Süddeutschland verteilt.

Versorgungssicherheit als Standortvorteil

Landrat Stefan Kerth verwies darauf, dass die politische Vision von der Energiewende noch vergleichsweise leicht formuliert war. „Aber sie ist nur mit erheblichem Aufwand umzusetzen.“ Und Kerth bescheinigte der E.dis eine gute Arbeit bei dieser Umsetzung. „Das sorgt für stabile Stromnetze und steigert die Versorgungssicherheit“, sagte der Landrat. Für ihn ein Standortvorteil für Vorpommern, wie ganz Deutschland.

Jahrzehntelanger Einsatz für die E.dis gewürdigt

Nicht nur die Energiewende wurde in den Ansprachen gewürdigt. Gilbert Spengler, Abteilungsleiter Hochspannungsbetrieb hob vor allem den jahrzehntelangen Einsatz Ottmar Wallauers für die E.dis hervor. „Viele gestandene Kollegen sind durch deine Ausbildung gegangen. Es war mir stets eine Ehre mit dir zusammenzuarbeiten“, sagte Spengler. Und dann enthüllten seine Kollegen noch das erste Straßenschild auf dem Betriebsgelände des Umspannwerkes: Ottmar-Wallauer-Weg. Ein Augenblick der Rührung, den man nicht nur dem altgedienten Bereichsmeister ansah.

Von Jörg Mattern