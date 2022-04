Stralsund

Solche Bilder sind in Stralsund selten: Ebbe im Sund, das Wasser hatte sich total „verflüchtigt“ und erinnerte an die Gezeiten in der Nordsee.

„Wir hatten am 5. April um 0 Uhr genau 1,04 Meter unter Normal. Den Wasserstand, den man sonst sieht, nennen wir 5,0 Meter Seekarten-Null. Gemessen wurden in der Nacht 3,96 Meter. Ursache dafür war der starke West-Wind, der hat das Wasser total rausgedrückt hat. Als der Sturm nachließ, kam das Wasser wieder zurück“, berichtet Hendrik Haasch aus dem Hafenamt, einer Abteilung des Stralsunder Ordnungsamtes, am OZ-Telefon.

Ebbe bringt so manches Fahrrad ans Licht

Die Mitarbeiter nutzten das Niedrigwasser, um den gesamten Hafenbereich und auch die Kanäle nach versenkten Fahrrädern abzusuchen. „Diese Stellen werden markiert, damit wir später die Taucher dorthin schicken können, um den ganzen Schrott zu bergen“, so Hendrik Haasch.

Lesen Sie auch Als Stralsund am Frankendamm eine vierspruige Rodelbahn

Für die Stralsunder war das Ganze nur ein kurzes Naturschauspiel, das man zuletzt 2020 beobachten konnte. Ob wirklich jemand wie bei einer Wattwanderung in Gummistiefeln durch den Sund stapfte, ist nicht bekannt. Inzwischen hat sich das dunkle Sundwasser aber längst seinen Platz zurückgeholt.

Von Ines Sommer