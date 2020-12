Stralsund

Zwei Jahrzehnte. „Wer hätte vor 20 Jahren daran geglaubt, dass ein bis dato unbekannter Hobbyfotograf über diesen langen Zeitraum erfolgreich einen Bildkalender über seine Heimatstadt Stralsund herausbringt“, sagt Eckhard Fraede mit einem Lachen. Der Stralsunder ist stolz darauf, dass sich seine Monatsblätter so großer Beliebtheit erfreuen und erinnert sich noch gut an die Anfänge.

„Im Sommer 2001 hatte ich meinen Eltern Ingeborg und Heinz zuliebe eine kleine Fotoausstellung durchgeführt und wurde dort von der heutigen Leiterin der Hugendubel-Buchhandlung Kerstin Schult angesprochen“, schaut er zurück. Eigentlich sei das damals eine Buchlesung über einen Roman gewesen, dessen Handlung in Mecklenburg-Vorpommern spielt. „Und ich durfte zu diesem Thema als Untermalung meine Fotografien zeigen und gleichzeitig selbst gestaltete Kalender vorstellen, bei denen die Fotografien noch in einen Rohling eingeklebt waren“, erinnert sich Eckhard Fraede, der im „wahren Leben“ als Konstrukteur auf der Werft arbeitet.

„Mein Herz bubberte vor Aufregung“

Damals habe die Buchhandlung noch jemanden gesucht, der einen Stralsund-Kalender herstellt, weil es die noch nicht so reichlich gegeben habe. Und so wurde er gefragt, ob er sich das nicht vorstellen könne. „Mein Herz bubberte vor Aufregung. Auf der einen Seite war ich stolz, angesprochen worden zu sein. Auf der anderen Seite nagten Selbstzweifel, weil ich doch nur geringe Kenntnisse von der Fotografie und überhaupt keine Ahnung von Druck, Druckvorlagen hatte. Aber am Ende sagte ich mir, dass ich ja nichts zu verlieren habe.“

Besonderer Blick zwischen die Theatersäulen in Stralsund. Quelle: Eckhard Fraede

Monatsblätter für die Hansestädter

Das war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Die Buchhandlung bestellte damals, „ganz tough“, 300 Kalender, egal, ob mit gedruckten oder geklebten Bildern. „Da rutschte mir das Herz in die Hose, weil ich mich von nun an auf unbekanntes Terrain begab. Viel Unterstützung in dieser und auch in der folgenden Zeit bis heute erhielt ich dabei von meiner Ehefrau Beata.“

Herbstliche Brunnenaue. Quelle: Eckhard Fraede

Und so begann das Kalenderprojekt „Hansestadt Stralsund“ mit seinem fotografischen Rundgang in und um Stralsund. Der Kalender entwickelte sich von einem A4- zu einem A3-Kalender, ab 2007 wurde das Layout moderner und es kam das kleine Detailbildchen dazu, welches das Hauptmotiv ergänzt. Der Kalender wurde immer beliebter, nicht nur bei den Hansestädtern, sondern vor allem auch bei denen, die es aufgrund des Berufes, der Ausbildung oder der Liebe in die weite Welt verschlagen hat. Und so gingen und gehen die Kalender per Post nicht nur in alle Richtungen Deutschlands, sondern rund um den Globus, etwa nach Australien, Malaysia, Aserbaidschan, Island oder Israel.

Fotografischer Rundgang auch 2021

Und auch für 2021 ist Eckhard Fraede wieder auf Motivsuche gegangen. Beim jahreszeitlichen Rundgang geht es zu Klassikern unter den Sehenswürdigkeiten wie der Nikolaikirche, dem Rathaus, der Gorch Fock I noch an ihrem alten Liegeplatz oder zu den Giebelhäusern der Fähr- und Mühlenstraße.

Fotografische Spiegelspiele. Quelle: Eckhard Fraede

Aber auch die Rügenbrücke über den Strelasund, aufgenommen bei Hochwasser von Altefähr aus, die blühenden Stockrosen auf dem Gelände des ehemaligen Heilgeisthospitals, ein eingefangener Herbstabend in den Parkanlagen der Brunnenaue und ein Blick vorbei an den Säulen des Theaters in Richtung eines sehr interessanten Turmanbaus hinter der Stadtmauer sind zu sehen. Mit aufgenommen in den Kalender ist im Juni eine Szene der Stralsunder Mittwochsregatta, ein sportliches Ereignis, welches die Stralsunder jeden Mittwoch von Mai bis September auf die Mole zieht.

Meisterwerke in der Steinschlange

Auch das beliebte Detailbild fehlt nicht im aktuellen Kalender, dabei möchte der Hobbyfotograf eines besonders hervorheben. Denn stellvertretend für alle Meisterwerke der Steinschlange um den Frankenteich hat Eckhard Fraede einen rot angemalten Stein mit dem Wappen von Stralsund und der Aufschrift „Liebe, Gesundheit, Stralsund 2020“ aufgenommen.

Info: Weitere Informationen zu den verschiedenen Kalendern Eckhard Fraedes, die unter dem Label HansePhotoStralsund entstanden sind, gibt es unter www.aepnet.de/user/hansephotostralsund/

Von Miriam Weber