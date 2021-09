Stralsund

Edeka darf den Real im Stralsunder Stadtteil Andershof übernehmen. Dafür hat das Bundeskartellamt nun grünes Licht gegeben. Edeka ist es weiterhin gestattet, sechs weitere Real-Läden aufzukaufen – in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Sachsen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Zuerst hatte die Lebensmittelzeitung darüber berichtet.

Den Antrag auf Übernahme hatte Edeka erst Ende August gestellt. Normalerweise benötigt das Bundeskartellamt für eine Prüfung mehr Zeit. Sprecher Kay Weidner: „Im Fall von Real hatten wir bereits Anfang des Jahres die Situation in den jeweiligen Regionen untersucht. Auf die Ergebnisse konnten wir nun zurückgreifen.“

Viele Fragen bleiben vorerst offen

Das Amt prüft, ob den Bürgern vor Ort genügend alternative Einkaufsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, sodass nicht ein Markt oder eine Kette eine Region zu sehr dominiert. Im Fall von Edeka ist die Lage eindeutig: Mit den Stralsunder Märkten in der Ossenreyerstraße und in der Rudolf-Breitscheid-Straße ist Edeka weit genug davon entfernt, eine zu große Marktmacht zu entfalten.

Zur Kette zählen außerdem die rot-gelben Geschäfte von Netto Marken-Discount. Lange war unklar, wer das Rennen um den Standort in Stralsund macht. Als größter Anwärter galt lange Zeit Kaufland. Die Kette hatte bereits Real-Märkte in Bergen auf Rügen und in Greifswald übernommen.

Die Stadt Stralsund ist mit dem neuen Inhaber im Gespräch. Dieser soll bereits konkrete Pläne für den Umbau des Gebäudes erarbeiten (die OZ berichtete). Wie weitreichend sie sein werden, was aus den weiteren Mietern im Haus und der Real-Belegschaft wird, ist noch nicht bekannt. Außerdem im Gespräch: eine neue Zufahrt von der Greifswalder Chaussee, die Verkleinerung des Parkplatzes und die Umwandlung von Flächen zu einem Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe).

Von Kai Lachmann